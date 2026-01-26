Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Decisión ante la FIFA: Guatemala toma una medida que puede afectar a la Selección de Luis Fernando Tena

Tras no haber clasificado al Mundial 2026, cada reto de preparación será fundamental para Guatemala. Aunque en el camino se tomen decisiones.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Luis Fernando Tena al mando de la Selección de Guatemala
© GuatemalaLuis Fernando Tena al mando de la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena continúa trabajando desde temprano en su proceso, pese a haber quedado fuera del Mundial 2026 al no lograr la clasificación, dejando sensaciones positivas en las Eliminatorias pasadas.

El equipo venía de disputar un amistoso ante Canadá, en el que cayó 1-0, y ahora enfrenta un nuevo escenario, ya que otro partido de preparación en fecha FIFA estaría cerca de no concretarse.

Brilló en Saprissa, no tuvo lugar en la Selección de Costa Rica y Luis Fernando Tena se fijó en él para Guatemala: “Sería un sueño”

ver también

Brilló en Saprissa, no tuvo lugar en la Selección de Costa Rica y Luis Fernando Tena se fijó en él para Guatemala: “Sería un sueño”

Guatemala tomó una postura ante la FIFA

La información fue revelada por el periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X, quien detalló que Guatemala tenía una oferta concreta para disputar un partido amistoso ante Rusia en ese país durante la fecha FIFA de marzo.

Sin embargo, según explicó, la FIFA rechazó la propuesta debido a la suspensión que pesa sobre la federación rusa, priorizando mantener una buena relación institucional y descartando así el compromiso de último momento.

Único en la Copa Oro: Luis Fernando Tena consigue lo que nadie pudo en Guatemala tras
Luis Fernando Tena – DT de Selección de Guatemala

“De última hora. Guatemala tenía una oferta concreta para jugar contra Rusia en ese país en la fecha FIFA de marzo, la Fedefut dijo que no, porque la Federación rusa está suspendida y prefiere mantener la buena relación con FIFA”, afirmó el periodista Juan Gálvez.

Publicidad
Periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X

Periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X

De esta manera, Guatemala se queda sin la posibilidad de disputar un amistoso internacional, luego de que la propuesta fuera descartada por razones institucionales.

Publicidad

Esto evidentemente es algo contraproducente para Luis Fernando Tena porque cada partido es una oportunidad para probar esquemas, jugadores y toma de decisiones de cara al futuro. Tocará esperar a ver si desde la Federación consiguen otro rival para la Azul y Blanco.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mientras Darwin Lom ya debutó en Bolivia, Comunicaciones toma la medida legal que puede devolverlo
Guatemala

Mientras Darwin Lom ya debutó en Bolivia, Comunicaciones toma la medida legal que puede devolverlo

Darwin Lom necesitó solo 4 palabras para ser furor en The Strongest y desatar la locura en Guatemala
Guatemala

Darwin Lom necesitó solo 4 palabras para ser furor en The Strongest y desatar la locura en Guatemala

Sentencia de la FIFA: Darwin Lom analiza una drástica decisión contra Comunicaciones para salir de Guatemala
Guatemala

Sentencia de la FIFA: Darwin Lom analiza una drástica decisión contra Comunicaciones para salir de Guatemala

“No deben firmarlo”: salió de Motagua por la puerta de atrás y ahora medita retirarse por este duro motivo
Honduras

“No deben firmarlo”: salió de Motagua por la puerta de atrás y ahora medita retirarse por este duro motivo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo