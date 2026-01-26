Decisión ante la FIFA: Guatemala toma una medida que puede afectar a la Selección de Luis Fernando Tena

La Selección de Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena continúa trabajando desde temprano en su proceso, pese a haber quedado fuera del Mundial 2026 al no lograr la clasificación, dejando sensaciones positivas en las Eliminatorias pasadas.

El equipo venía de disputar un amistoso ante Canadá, en el que cayó 1-0, y ahora enfrenta un nuevo escenario, ya que otro partido de preparación en fecha FIFA estaría cerca de no concretarse.

Guatemala tomó una postura ante la FIFA

La información fue revelada por el periodista Juan Gálvez en su cuenta oficial de X, quien detalló que Guatemala tenía una oferta concreta para disputar un partido amistoso ante Rusia en ese país durante la fecha FIFA de marzo.

Sin embargo, según explicó, la FIFA rechazó la propuesta debido a la suspensión que pesa sobre la federación rusa, priorizando mantener una buena relación institucional y descartando así el compromiso de último momento.

Luis Fernando Tena

“De última hora. Guatemala tenía una oferta concreta para jugar contra Rusia en ese país en la fecha FIFA de marzo, la Fedefut dijo que no, porque la Federación rusa está suspendida y prefiere mantener la buena relación con FIFA”, afirmó el periodista Juan Gálvez.

Juan Gálvez

De esta manera, Guatemala se queda sin la posibilidad de disputar un amistoso internacional, luego de que la propuesta fuera descartada por razones institucionales.

Esto evidentemente es algo contraproducente para Luis Fernando Tena porque cada partido es una oportunidad para probar esquemas, jugadores y toma de decisiones de cara al futuro. Tocará esperar a ver si desde la Federación consiguen otro rival para la Azul y Blanco.