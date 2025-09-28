Es tendencia:
John Paul Ruiz rompe el silencio tras ser borrado por Machillo Ramírez en Alajuelense: “Puede fallarte”

John Paul Ruiz es uno de los cuatro que fue dado de baja por Machillo Ramírez para la revancha contra Motagua.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El lateral izquierdo no viajará a Honduras.
Óscar Ramírez tomó una tajante decisión después del escándalo que se destapó con varios jugadores de la Liga Deportiva Alajuelense. El Machillo dio de baja a John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Deylan Aguilar y Deylan Paz, y no viajaron a Honduras para jugar la vuelta contra Motagua.

Esta gran polémica se generó, según revelaron varias fuentes, porque se fueron de fiesta y protagonizaron una pelea entre ellos mismos. Por este motivo, el entrenador de Alajuelense los bajó de la convocatoria y ya definió a los reemplazantes.

El mensaje de John Paul Ruiz luego de que sea borrado de la lista de Alajuelense para viajar a Motagua

John Paul Ruiz, uno de los protagonistas del escándalo que estalló en las últimas horas, decidió mandar un mensaje a través de su cuenta de Instagram. “El mundo puede fallarte, pero Dios nunca lo hará”, escribió en una historia que publicó este domingo por la tarde.

De manera oficial, Alajuelense confirmó que el lateral izquierdo y los otros tres jugadores no viajaron por cuestiones de “reglamento interno“. Carlos Vela, quien comunicó la versión del club, no quiso entrar en detalles sobre lo que realmente sucedió.

El medio La Teja reveló que la fiesta se dio este sábado y que los jugadores habrían sido parte de una trifulca entre ellos, después de haber consumido licor.

John Paul Ruiz, luego de este escándalo, perdió la oportunidad de mostrarse el martes en Honduras. El lateral iba a ser titular ante la sanción de Ronald Matarrita. Ahora que fue dado de baja, Elián Quesada es quien tiene la gran posibilidad de lucirse en el duelo contra Motagua.

