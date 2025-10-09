Después de varios días de incertidumbre, en la Liga Deportiva Alajuelense dieron detalles del castigo que recibieron Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz, los cuatro involucrados en diferentes actos de indisciplina.

Carlos Vela, gerente deportivo del equipo manudo, fue el encargado de comunicar las decisiones que se tomaron puertas adentro. Tres fueron los castigos que recibieron por parte del club después de una reunión entre los actores, Óscar Ramírez y la directiva.

¿Qué castigos recibieron los jugadores de Alajuelense que cometieron actos de indisciplina?

En cuanto a estas tres medidas que determinaron, fueron las siguientes: “Ellos se perdieron el partido con Motagua, tuvieron una fuerte sanción económica y además estuvieron entrenando con la liga menor, lo más importante es que ellos aprendan de ese error“.

La decisión de que no viajen para el partido por Copa Centroamericana fue la primera que se tomó. Luego del partido, Vela contó que se reunieron con los jugadores en Costa Rica para saber qué fue lo que había pasado. Allí fue cuando tomaron las otras dos decisiones mencionadas. Creichel Pérez, a pesar de todo, fue convocado de igual manera a La Sele, ya que fue encomendado por Miguel Herrera.

Los cuatro futbolistas fueron apartados del viaje.

“Lo más importante era entender qué pasaba, qué había sucedido y realmente ese día, el del viaje a Honduras, nadie tenía la certeza de qué había pasado al 100%, había que regresar de Honduras, hablar con ellos, juntarnos en persona y evaluar qué hacer en función de lo que pasó y entonces tomar decisiones“, le dijo a La Teja en una entrevista.

Además, comentó que diferentes personas experimentadas del club hablaron con ellos: “Son jóvenes y mucha gente habló con ellos, gente de mucha experiencia, compañeros, Óscar (Ramírez), Javier Delgado, obviamente mi persona, estamos con mucha esperanza que los chicos logren ese aprendizaje, pero para nosotros ya es un tema al que le dimos vuelta a la página”.