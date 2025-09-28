Tras borrar a cuatro jugadores de Alajuelense, Machillo Ramírez define a sus reemplazantes para enfrentar a Motagua

La noticia de última hora de la Liga Deportiva Alajuelense dejó a todos perplejos. Cuatro jugadores del plantel profesional fueron apartados de la convocatoria de cara al duelo por Copa Centroamericana y no viajaron a Honduras para la vuelta contra Motagua.

Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz son los que Machillo Ramírez borró de la nómina. El motivo es extra futbolístico. Los cuatro se fueron de fiesta y protagonizaron un papelón, según detalló el periodista Ferlín Fuentes en su cuenta de X.

A pesar de esta noticia muy complicada para el técnico manudo para el armado del equipo, ya definió a los futbolistas que estarán el próximo martes en Motagua para la revancha de los cuartos de final.

Los reemplazos que subió Machillo Ramírez tras el escándalo

De acuerdo a la información aportada por El Mundo CR, los elegidos son: “Farbod Samadián, Tristán Demetrius y Charles Fostner, quienes formarán parte de la delegación rojinegra junto a otros futbolistas jóvenes y consolidados del plantel“.

Además de esta decisión que tomó Ramírez, el entrenador incluyó a Celso Borges dentro de la lista de convocados. Una noticia que celebra todo Alajuelense y también en la Selección de Costa Rica, ya que podría estar para los juegos de octubre por Eliminatorias.

La lista completa de Alajuelense para enfrentar a Motagua

Porteros: Washington Ortega, Byron Mora, Johnny Álvarez.

Washington Ortega, Byron Mora, Johnny Álvarez. Defensas: Alexis Gamboa, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Isac Badilla, Farbod Samadián, Elian Quesada.

Alexis Gamboa, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Isac Badilla, Farbod Samadián, Elian Quesada. Volantes: Celso Borges, Alejandro Bran, Aaron Salazar, Rashir Parkins, Jeison Lucumí, Kenyel Michel, Tristán Demetrius, Charles Fostner.

Celso Borges, Alejandro Bran, Aaron Salazar, Rashir Parkins, Jeison Lucumí, Kenyel Michel, Tristán Demetrius, Charles Fostner. Atacantes: Anthony Hernández, Diego Campos, Joel Campbell, Doriam Rodríguez, Ronaldo Cisneros.