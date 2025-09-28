Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Tras borrar a cuatro jugadores de Alajuelense, Machillo Ramírez define a sus reemplazantes para enfrentar a Motagua

En la previa del partido crucial con Motagua, Machillo Ramírez debe lidiar con una situación totalmente inesperada.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El DT no tuvo piedad para borrarlos.
© La NaciónEl DT no tuvo piedad para borrarlos.

La noticia de última hora de la Liga Deportiva Alajuelense dejó a todos perplejos. Cuatro jugadores del plantel profesional fueron apartados de la convocatoria de cara al duelo por Copa Centroamericana y no viajaron a Honduras para la vuelta contra Motagua.

Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz son los que Machillo Ramírez borró de la nómina. El motivo es extra futbolístico. Los cuatro se fueron de fiesta y protagonizaron un papelón, según detalló el periodista Ferlín Fuentes en su cuenta de X.

Indignación en Alajuelense: la escandalosa razón por la que Creichel Pérez, John Paul Ruiz y otros dos juveniles no viajan a Honduras

ver también

Indignación en Alajuelense: la escandalosa razón por la que Creichel Pérez, John Paul Ruiz y otros dos juveniles no viajan a Honduras

A pesar de esta noticia muy complicada para el técnico manudo para el armado del equipo, ya definió a los futbolistas que estarán el próximo martes en Motagua para la revancha de los cuartos de final.

Publicidad

Los reemplazos que subió Machillo Ramírez tras el escándalo

De acuerdo a la información aportada por El Mundo CR, los elegidos son: “Farbod Samadián, Tristán Demetrius y Charles Fostner, quienes formarán parte de la delegación rojinegra junto a otros futbolistas jóvenes y consolidados del plantel“.

“Viene la sanción”: Machillo Ramírez apunta a la Unafut mientras en Alajuelense explota la polémica por el gol anulado a Alejandro Bran

ver también

“Viene la sanción”: Machillo Ramírez apunta a la Unafut mientras en Alajuelense explota la polémica por el gol anulado a Alejandro Bran

Además de esta decisión que tomó Ramírez, el entrenador incluyó a Celso Borges dentro de la lista de convocados. Una noticia que celebra todo Alajuelense y también en la Selección de Costa Rica, ya que podría estar para los juegos de octubre por Eliminatorias.

Publicidad

La lista completa de Alajuelense para enfrentar a Motagua

  • Porteros: Washington Ortega, Byron Mora, Johnny Álvarez.
  • Defensas: Alexis Gamboa, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Isac Badilla, Farbod Samadián, Elian Quesada.
  • Volantes: Celso Borges, Alejandro Bran, Aaron Salazar, Rashir Parkins, Jeison Lucumí, Kenyel Michel, Tristán Demetrius, Charles Fostner.
  • Atacantes: Anthony Hernández, Diego Campos, Joel Campbell, Doriam Rodríguez, Ronaldo Cisneros.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Habilitado": Motagua confirma la noticia que complica aún más a Alajuelense en medio del escándalo
Honduras

"Habilitado": Motagua confirma la noticia que complica aún más a Alajuelense en medio del escándalo

Diego Vázquez buscaría fichar para Marquense a futbolista de Olimpia olvidado por Eduardo Espinel
Honduras

Diego Vázquez buscaría fichar para Marquense a futbolista de Olimpia olvidado por Eduardo Espinel

Otro golpe a Alajuelense: Motagua sorprende a la Liga con una sentencia que celebra Saprissa
Honduras

Otro golpe a Alajuelense: Motagua sorprende a la Liga con una sentencia que celebra Saprissa

Mensaje para El Bolillo Gómez: Legionario que ha estado al margen de la Selección de El Salvador levanta la mano para ser convocado
El Salvador

Mensaje para El Bolillo Gómez: Legionario que ha estado al margen de la Selección de El Salvador levanta la mano para ser convocado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo