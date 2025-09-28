Tras borrar a cuatro jugadores de Alajuelense, Machillo Ramírez define a sus reemplazantes para enfrentar a Motagua

La noticia de última hora de la Liga Deportiva Alajuelense dejó a todos perplejos. Cuatro jugadores del plantel profesional fueron apartados de la convocatoria de cara al duelo por Copa Centroamericana y no viajaron a Honduras para la vuelta contra Motagua.
Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz son los que Machillo Ramírez borró de la nómina. El motivo es extra futbolístico. Los cuatro se fueron de fiesta y protagonizaron un papelón, según detalló el periodista Ferlín Fuentes en su cuenta de X.
A pesar de esta noticia muy complicada para el técnico manudo para el armado del equipo, ya definió a los futbolistas que estarán el próximo martes en Motagua para la revancha de los cuartos de final.
Los reemplazos que subió Machillo Ramírez tras el escándalo
De acuerdo a la información aportada por El Mundo CR, los elegidos son: “Farbod Samadián, Tristán Demetrius y Charles Fostner, quienes formarán parte de la delegación rojinegra junto a otros futbolistas jóvenes y consolidados del plantel“.
Además de esta decisión que tomó Ramírez, el entrenador incluyó a Celso Borges dentro de la lista de convocados. Una noticia que celebra todo Alajuelense y también en la Selección de Costa Rica, ya que podría estar para los juegos de octubre por Eliminatorias.
La lista completa de Alajuelense para enfrentar a Motagua
- Porteros: Washington Ortega, Byron Mora, Johnny Álvarez.
- Defensas: Alexis Gamboa, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Isac Badilla, Farbod Samadián, Elian Quesada.
- Volantes: Celso Borges, Alejandro Bran, Aaron Salazar, Rashir Parkins, Jeison Lucumí, Kenyel Michel, Tristán Demetrius, Charles Fostner.
- Atacantes: Anthony Hernández, Diego Campos, Joel Campbell, Doriam Rodríguez, Ronaldo Cisneros.