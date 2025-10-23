“Una de las decisiones más complejas”: Machillo Ramírez hace una confesión sobre uno de los jugadores que borró ante Olimpia

La Liga Deportiva Alajuelense empató 1-1 ante Olimpia de Honduras en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, disputado en el Estadio Alejandro Morera Soto. El resultado dejó abierta la serie, pero también permitió observar algunos movimientos tácticos inesperados del técnico Machillo Ramírez, quien sorprendió con su alineación.

Entre los cambios más comentados estuvo la ausencia de John Paul Ruiz, un jugador que había sido parte habitual en los compromisos internacionales de la Liga, pero que esta vez no fue tomado en cuenta. En su lugar, Ramírez optó por darle la titularidad al juvenil Deylan Paz, una decisión que él mismo reconoció como una de las más difíciles que ha tenido que tomar desde su regreso al banquillo rojinegro.

¿Por qué Machillo Ramírez tomó esta decisión?

“Fue una de las decisiones más complejas que tuve que tomar. John Paul Ruiz todavía está golpeado por todo lo que sucedió (en referencia a la sanción por un acto de indisciplina). He estado conversando con él, y una de las opciones que teníamos era Deylan. Es un jugador versátil, lo hizo bien”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

La referencia de Ramírez apunta al episodio disciplinario que dejó fuera a Ruiz de los últimos encuentros, luego de que el club confirmara una sanción interna. Aunque el “Machillo” ha intentado acompañar al jugador en su proceso de reintegración, dejó claro que su regreso a la titularidad aún deberá esperar.

Machillo Ramírez destacó el nivel de Deylan Paz.

En contraste, el técnico destacó el desempeño del joven Paz, quien respondió con solvencia a la confianza depositada: “Deylan ha venido trabajando muy bien, tiene condiciones para adaptarse a distintas posiciones y eso nos da variantes“.

Mientras Alajuelense se prepara para el duelo de vuelta en Tegucigalpa, el entrenador deberá definir si mantiene la confianza en el juvenil o si le devuelve el puesto a John Paul Ruiz, quien buscará recuperar el terreno perdido.