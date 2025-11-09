Sorpresa en Alajuelense: uno de los futbolistas castigados por Machillo Ramírez confirmó la noticia que cambia su futuro

En la Liga Deportiva Alajuelense se generó sorpresa luego de que uno de los jugadores que había sido sancionado recientemente bajo el mando delMachillo Ramírez compartiera una noticia personal que marca un antes y un después en su vida.

Tras atravesar semanas complicadas por la medida disciplinaria y quedar fuera de convocatoria, el futbolista anunció un acontecimiento que podría impulsar un nuevo capítulo en su carrera y en lo personal.

La noticia que cambia su futuro por completo

El lateral izquierdo de Alajuelense, John Paul Ruiz, compartió una noticia muy especial al anunciar que pronto será padre, un momento de alegría en medio de semanas complicadas.

John Paul Ruiz – Alajuelense

A través de sus redes sociales, Ruiz compartió el emotivo anuncio con sus seguidores y reveló además que está esperando una niña. La publicación generó múltiples mensajes de felicitación y apoyo, celebrando este momento tan especial para el jugador y su familia.

John Paul Ruiz será padre de una niña

La polémica en la que estuvo en vuelto en Alajuelense

Recordemos que tiempo atrás, John Paul Ruiz estuvo envuelto en una polémica junto a otros compañeros por un incidente relacionado con una fiesta y una riña con Creichel Pérez, situación que derivó en sanción interna y ausencia en algunos partidos como castigo por disposición de Óscar “Machillo” Ramírez.