Alajuelense rompe el silencio sobre los 4 futbolistas borrados por indisciplina y responde la pregunta que todos se hacen: “La realidad es que…”

La previa al duelo de vuelta entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 se vio sacudida por una noticia inesperada.

Cuando los aficionados esperaban la lista de convocados por Óscar “Machillo” Ramírez, trascendió que cuatro jugadores habituales en sus planes no formarían parte del viaje a Honduras por decisión del club.

El periodista Kevin Jiménez reveló que John Paul Ruiz, Creichel Pérez, Deylan Aguilar y Deylan Paz quedaron fuera de la convocatoria debido a una “decisión institucional”. Sin dar mayores explicaciones, la noticia dejó abiertas varias interrogantes sobre lo que motivó la medida.

Escándalo en Alajuelense previo al viaje a Honduras

La situación tomó un giro explosivo cuando el periodista Ferlin Fuentes sacó a la luz que los jugadores apartados de la convocatoria de Alajuelense habrían protagonizado un episodio bochornoso al irse de fiesta y hacer un papelón en un bar josefino.

Entre los señalados destacan Creichel Pérez y John Paul Ruiz, lo que generó indignación inmediata en la afición rojinegra, que considera inaceptable este comportamiento justo antes de un partido tan decisivo por la Copa Centroamericana.

¿Qué dijo Alajuelense sobre el escándalo que involucra a cuatro jugadores?

El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, confirmó que la ausencia de estos jugadores para el viaje a Honduras responde a una decisión ligada al “reglamento interno” del club.

“La verdad no quisiera profundizar mucho o entrar en detalles. Sí, se tomó una decisión y algunos jugadores no estarán haciendo este viaje por un tema de reglamento interno“, comentó Vela para Tigo Sports.

Consultado sobre si esta sanción implica más partido, el mexicano respondió: “No sé. La realidad es que todos nos vamos a apegar al reglamento interno. Lo vamos a manejar de manera interna. Estamos tratando de construir lo mejor para el equipo”.

¿Cuándo juega Alajuelense contra Motagua por la Copa Centroamericana?

El duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Centroamericana entre Motagua y Alajuelense se disputará este martes 30 de septiembre a las 8:00 p.m., en el Estadio Nacional.

Recordemos que el conjunto hondureño llega con ventaja de 1-0 en la serie, por lo que los rojinegros están obligados a buscar una remontada en Tegucigalpa si quieren mantener vivas sus aspiraciones en el torneo regional.