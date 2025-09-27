Alexandre Guimaraes dejó de pertenecer a la Liga Deportiva Alajuelense el pasado mes de abril. El técnico fue destituido por decisión de la directiva manuda después de un empate contra Sporting y en la previa del clásico nacional frente al Saprissa.

Guimaraes sostiene que la directiva no lo despidió por razones deportivas, pero no se animó a contestar cuál fue realmente el motivo de su salida. Fue una de las preguntas que le hizo Yashin Quesada en una entrevista, pero el técnico no quiso responder.

¿Dónde seguirá Guimaraes en su próxima experiencia?

El nacido en Brasil confesó que no volverá a dirigir en Costa Rica y confirmó que su futuro estará fuera del país tico. “Después de esta experiencia (la de Alajuelense) cerré el círculo. Ahora a seguir con lo que me pueda salir y me pueda interesar fuera de acá“, confesó Guima.

Con esta respuesta, el tico-brasileño confirma que su carrera como director técnico no estará más en Costa Rica. Durante su trayectoria, dirigió en varios países como Guatemala, Colombia, México, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, China e India.

A la espera de recibir ofertas para mantenerse en actividad, Guimaraes también recordó que tuvo una propuesta del Deportivo Saprissa en su momento. Se dio cuando había terminado su último ciclo en América de Cali entre 2023 y 2024, aunque no reveló más detalles.

“Cuando yo no tenía trabajo, estando Vladimir, me llamaron. Me llamó alguien y me preguntó cómo estaba. Yo le dije cómo van a sacar a Vladimir. No lo sacaron y Vladimir quedó campeón“, reveló en el programa Encuentro Deportivo.