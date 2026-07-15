Erick Lonnis ya lo sabe: Roberto Artavia comunica su decisión final sobre el futuro del gerente deportivo de Saprissa

Erick Lonnis asumió el cargo de manera interina hace un año para apagar el incendio que dejó la gestión anterior. Ahora, el presidente de Saprissa rompió el silencio para aclarar si seguirá al mando del equipo de cara al Torneo Apertura 2026.

Erick Lonnis regresó al Deportivo Saprissa a mediados de 2025, asumiendo un rol provisional en la directiva del club de sus amores cuando la institución atravesaba por un momento turbulento.

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En principio, la idea era que el histórico ex guardameta permaneciera en su cargo no oficializado de gerente deportivo hasta que las cosas se “acomodaran”, especialmente luego de la delicada situación económica y deportiva que dejó la gestión de Sergio Gila.

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Sin embargo, Lonnis ya cumplió un año trabajando a tiempo completo dentro del conjunto morado y, por el momento, no aparecen señales de que vaya a dar un paso al costado pronto, ya que sigue estando al frente de todos los movimientos del Monstruo en el mercado de fichajes previo al Torneo Apertura 2026. Ante la duda de si se buscaría un perfil distinto para el largo plazo, la cúpula tibaseña decidió ponerle fin al misterio.

Ha pasado más de un año desde el regreso de Erick Lonnis a Tibás (Saprissa).

Roberto Artavia confirma el futuro de Erick Lonnis

El presidente de Saprissa, Roberto Artavia, brindó una extensa entrevista para el canal de YouTube del periodista Josué Quesada. Durante la charla, el jerarca tocó el tema que a muchos en Tibás les interesaba aclarar de una vez por todas: ¿Erick Lonnis llegó para quedarse?

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Artavia no anduvo con rodeos y dejó claro que la respuesta es un sí rotundo, revelando el enorme esfuerzo que hace el ex jugador en su día a día para sacar adelante al equipo.

“El gerente deportivo de Saprissa es Erick Lonnis en este momento. Y no digo en este momento… con Erick pasa una cosa bien interesante, él es un gran emprendedor en negocios de bienes raíces y agropecuarios, y él ha dejado esto de lado para venirse a trabajar con nosotros“, comenzó explicando el siempre elocuente presidente morado.

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“Créame, le puedo enseñar mi teléfono donde nos contactamos la primera vez a las 4:30 de la mañana y a las 9:30 de la noche seguimos hablando que si el contrato, que si viene, si no viene, qué hacemos con esto… Una dedicación impresionante. Menciono las otras actividades que tiene porque esto lo está haciendo a cierto sacrificio personal, económico y profesional, pero su compromiso es total, su conocimiento es profundo, su compromiso con el ADN, el estilo y la visión completa de Saprissa es enorme“, aseguró.

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Finalmente, Artavia sepultó cualquier rumor sobre la posible llegada de un nuevo director deportivo y dejó en claro que el proyecto a futuro está en las manos de Lonnis.

“Entonces yo francamente no necesito otro gerente deportivo. Tal vez necesito un asistente para Erick, para que tenga un poquito más de tranquilidad en el manejo de su agenda, pero a nivel de la política deportiva con Erick estamos requete bien cubiertos“, sentenció.