En conferencia de prensa, Erick Lonnis se pronunció sobre el escándalo que tiene como protagonista a Alejandro Bran y que está sacudiendo al fútbol de Costa Rica.

Este martes, en medio de una conferencia de prensa que dejó muchísima tela para cortar, Erick Lonnis fue consultado acerca del tema del momento en el fútbol costarricense: el escándalo nocturno que tiene como protagonista a Alejandro Bran.

Mientras el mediocampista de 26 años ya fue desafectado de la convocatoria de la Selección de Costa Rica y su futuro en Liga Deportiva Alajuelense pende de un hilo, el directivo del Deportivo Saprissa abordó la problemática con franqueza, marcando cómo deben actuar los clubes ante escenarios tan críticos.

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“Hoy estamos más expuestos”

“Los casos de indisciplina o de comportamientos que no son propios de un profesional han existido siempre. No lo justifico, pero es la realidad. Hay una gran diferencia: hoy estamos más expuestos a todo“, comenzó reconociendo Lonnis.

Muy lejos de una postura puritana, ilustró su punto con una confesión: “Yo siempre lo digo, si cuando yo era chamaco hubiese habido la cantidad de celulares que hay ahora, probablemente no estaría sentado aquí, porque me hubieran sacado por indisciplina. Hoy estamos todos más expuestos y los muchachos aún más“.

¿Cómo hay que actuar con Alejandro Bran?

A pesar de entender el contexto de la juventud actual, el ex portero también señaló que el fútbol moderno no permite este tipo de concesiones. “Quiero ser realista, porque hay una gran cantidad de muchachos que son muy profesionales. Sin embargo, las exigencias de profesionalismo de hoy no son las mismas que hace 40 años y tenemos que ponernos a la altura”, continuó explicando. “Si no somos más estrictos en cuanto a comportarnos profesionalmente, vamos a tener más dificultad para competir a nivel internacional”.

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Alejandro Bran fue apartado de la convocatoria de Fernando Batista para enfrentar a Colombia e Inglaterra (FCRF).

“Hay cosas que deben abordarse de forma institucional, de forma integral, que todos los equipos de primera y la Federación estemos juntos en este tema. No solamente para salvar a muchachos de situaciones de riesgo social, sino también para ser más exigentes y competitivos”, sentenció Lonnis.

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Y a modo de advertencia para los suyos, el jerarca morado concluyó: “Esperemos que a nosotros no se nos presenten casos tan serios, pero si se nos presentan tenemos que ser estrictos por el bien del equipo, porque estas cosas quitan competitividad“.

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En síntesis

Erick Lonnis opinó sobre el caso de Alejandro Bran, advirtiendo que los jugadores de hoy se enfrentan a un nivel de exposición mediática y tecnológica sin precedentes.

El directivo morado admitió que si en su época de jugador hubieran existido los celulares actuales, probablemente él mismo habría sido apartado por indisciplina.

Aconsejó que la Federación y los equipos de Primera División trabajen juntos, aplicando sanciones estrictas cuando se presenten escándalos que pongan en riesgo la competitividad.