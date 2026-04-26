Jafet Soto arremete contra Alajuelense: le respondió a León Weinstock sacándole en cara un episodio que indigna a Herediano

Herediano vive un gran presente en el Clausura 2026. El equipo de José Giacone ya aseguró el primer lugar de la fase regular y llega a la etapa decisiva como uno de los principales candidatos al título.

En medio de ese panorama, Jafet Soto aprovechó el empate 0-0 ante Sporting para lanzar un mensaje directo contra Alajuelense. El dirigente florense respondió a los señalamientos de León Weinstock sobre el arbitraje y volvió a encender la polémica entre ambos clubes.

ver también “Salida confirmada”: Herediano ya conoce a la primera víctima de la limpieza de Jafet Soto en medio del Clausura 2026

La postura de León Weinstock sobre el arbitraje

León Weinstock volvió a poner el foco en el arbitraje tras el triunfo de Alajuelense ante Puntarenas, cuestionando especialmente el uso del VAR.

El abogado señaló que se han repetido errores en contra del equipo y criticó que, aunque se habla mucho de las fallas, no se proponen soluciones claras, lo que —según él— termina afectando el desarrollo del fútbol nacional.

León Weinstock – Alajuelense

“El tema arbitral se ha vuelto un poco recurrente, y sobre todo, cuando se ven estadísticas que sacó el periodista Joseph Fernández, donde se sale de la norma la cantidad de errores que ha perjudicado a la institución“, señaló León Weinstock.

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Aquí se hablan de errores, pero no se dicen cómo solucionarlos y eso empaña el fútbol“, declaró el abogado liguista. Por si fuera poco, Alajuelense será arbitrado ante Liberia por un juez que no cae para nada bien”, compartió Weinstock .

El fuerte dardo de Jafet Soto contra León Weinstock

Jafet Soto no se guardó nada y respondió con dureza a las críticas de León Weinstock sobre el arbitraje. El dirigente de Herediano trajo a la memoria una final polémica en la que, según su versión, Alajuelense fue beneficiado con un penal discutido

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Recordando específicamente la acción de la final de ida del Clausura 2025, cuando Keylor Herrera sancionó un penal de Elías Aguilar sobre Celso Borges a los 50 segundos, en una jugada que muchos calificaron como la “zancadilla con el hombro”, un episodio que en el entorno florense aún genera molestia.

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Jafet Soto – Herediano

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“Algunos directivos hablan de porcentajes y quejas del arbitraje pero no hablaron cuando casi les regalan un campeonato por un penal de una zancadilla con el hombro, en una final se los regalaron, hay que tener memoria”, compartió Jafet Soto en zona mixta tras el empate ante Sporting.

Datos claves

Jafet Soto respondió con dureza a León Weinstock , lanzando un mensaje directo contra Alajuelense en medio de la polémica arbitral.

, lanzando un mensaje directo contra Alajuelense en medio de la polémica arbitral. Recordó la final de ida del Clausura 2025, donde Keylor Herrera pitó un penal de Elías Aguilar sobre Celso Borges a los 50 segundos , jugada muy cuestionada.

, jugada muy cuestionada. El jerarca florense aseguró que ese episodio fue clave y lo utilizó para cuestionar las quejas actuales de la Liga sobre el arbitraje.

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