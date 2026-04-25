“Salida confirmada”: Herediano ya conoce a la primera víctima de la limpieza de Jafet Soto en medio del Clausura 2026

El Club Sport Herediano atraviesa un momento inmejorable en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por José Giacone ya amarró el primer lugar de la fase regular y se perfila como el gran candidato para dar la vuelta olímpica en el Estadio Carlos Alvarado.

Levantar el trofeo significaría bordar la anhelada estrella número 32 en el escudo del “Team” y, de paso, volver a superar a Liga Deportiva Alajuelense en la eterna disputa del palmarés histórico.

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Sin embargo, mientras el plantel se concentra en asegurar el campeonato, en las oficinas presididas por Jafet Soto ya comenzó la reestructuración de la planilla para el próximo semestre.

“Primera salida confirmada” en Herediano

La primera gran salida en las filas florenses tiene nombre y apellido: Aarón Cruz. El experimentado guardameta de 34 años no continuará en la institución de cara a la próxima campaña, motivado por su nulo protagonismo en el actual certamen.

Y es que el marco del Herediano ha tenido un dueño absoluto e indiscutible durante este semestre. Danny Carvajal se adueñó por completo de la confianza de Giacone, registrando 17 titularidades y disputando el 100% de los minutos posibles en el Clausura 2026. Este altísimo rendimiento dejó a Cruz totalmente relegado al banquillo, sin sumar ni un solo minuto de acción oficial.

Aarón Cruz está totalmente al margen de los planes de José Giacone (Instagram).

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Ante la inminente finalización de su contrato y su deseo de volver a sentirse importante dentro del terreno de juego, el guardameta y la dirigencia decidieron separar sus caminos en buenos términos para el próximo torneo.

Así lo anunció este sábado el medio La Voz del Herediano a través de su cuenta de X: “Primera salida confirmada, y no, no es que el Club lo esté despidiendo, él quiere jugar, minutos en cancha, y Danny Carvajal simplemente no se lo permite, por lo tanto se llegó a un mutuo acuerdo y Aarón Cruz dejará al Herediano a partir de la próxima temporada.”

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De esta manera, Jafet Soto inicia la depuración de la nómina florense liberando un espacio importante en un arco que hoy tiene un dueño indiscutible, mientras que Aarón Cruz deberá buscar un nuevo horizonte para volver a ser protagonista.

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En síntesis