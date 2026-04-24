La Liga Deportiva Alajuelense se sintió perjudicada en este Torneo Clausura 2026 por las decisiones arbitrales. El equipo hoy está prácticamente eliminado y depende de una combinación de resultados que no dependen de la Liga para meterse en semifinales.

En medio de esta situación deportiva complicada que atraviesan los manudos, desde la dirigencia dejaron declaraciones contra el arbitraje. El conjunto rojinegro no está conforme con lo sucedido y se siente claramente afectado especialmente por el VAR.

En la previa al partido que terminó en goleada por 5-2 contra Puntarenas, el abogado León Weinstok puntualizó en la utilización del videoarbitraje y señaló que hubo varios errores en contra de la Liga que provienen de los árbitros que administra la Fedefútbol.

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Alajuelense denuncia los errores del VAR que lo perjudicaron

“El tema arbitral se ha vuelto un poco recurrente, y sobre todo, cuando se ven estadísticas que sacó el periodista Joseph Fernández, donde se sale de la norma la cantidad de errores que ha perjudicado a la institución. Aquí se hablan de errores, pero no se dicen cómo solucionarlos y eso empaña el fútbol“, declaró el abogado liguista. Por si fuera poco, Alajuelense será arbitrado ante Liberia por un juez que no cae para nada bien.

El dirigente reclamó antes de la última jornada. Foto: Fanny Tayver Marín.

Weinstok, sobre las estadísticas, se refirió a este dato que publicó el periodista mencionado días atrás: “En toda la historia del VAR (10/09/24 a 20/04/26) hay 20 errores del árbitro que la tecnología no corrigió y también se equivocó el club, y con diferencia, el más afectado es Alajuelense. 7 jugadas (35%) a favor que no le pitaron. Ningún otro club tiene más de 3″.

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El abogado no fue el único que habló sobre este tema. Machillo Ramírez también lo hizo. “No debe ser ahora, debe ser desde el arranque. Somos uno de los equipos con más problemáticas con eso, pero ya no podemos hacer nada“, comentó el DT manudo.

Datos claves

Alajuelense registra siete errores del VAR en contra, representando el 35% de fallos totales.

registra en contra, representando el 35% de fallos totales. El abogado León Weinstok denunció que la Fedefútbol perjudicó a la institución con decisiones arbitrales.

denunció que la perjudicó a la institución con decisiones arbitrales. Machillo Ramírez afirmó que el club es el equipo con más problemáticas de videoarbitraje.