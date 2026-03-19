Este jueves, Alejandro Bran fue el protagonista de un episodio polémico que dio la vuelta en Costa Rica. El jugador de la Liga Deportiva Alajuelense fue arrestado por unos minutos por la Fuerza Pública después de un inconveniente en su condominio.

Bran fue advertido por la seguridad privada tras hacer ruidos molestos con su moto en el parqueo. El problema pasó a mayores, lo que generó la intervención de la policía. Por este motivo, fue retirado del parqueo y la Fuerza Pública lo dejó a unos 300 metros de allí, según confesó el propio futbolista.

Luego de este episodio, Jafet Soto fue consultado sobre la situación que atravesó el ex Herediano. El presidente del Team tuvo buenas palabras hacia él: “Lo conozco desde los ocho años. Pienso que son experiencias. Cada persona puede pasar buenas, malas. Ojalá se decida lo mejor para él porque es un buen muchacho“.

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Sin embargo, como dirigente de experiencia, Jafet hizo mención a lo que deberá hacer Alejandro Bran: “Tendrá que enfrentarlo como cualquier persona, como cualquier trabajador enfrentar los actos que hizo. Tiene un club y será el responsable de saber qué va a pasar con Alejandro. Es una situación institucional“.

En Alajuelense ya saben de la situación de Alejandro Bran

Desde Alajuelense ya están al tanto de esta situación que se hizo pública rápidamente. El extremo rojinegro será parte del entrenamiento que llevará adelante este jueves por la tarde el Machillo Ramírez. Aún se desconoce si habrá una sanción.

Carlos Vela, como gerente deportivo de la institución, habló también sobre el episodio de Bran y comentó que tratarán el caso siguiendo los protocolos internos de Alajuelense. Por el momento, están estudiando cómo proceder.

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