Herediano quiere a Shawn Johnson, pero otro equipo de Costa Rica se lo disputa y no es Liberia: “Acercamiento”

Shawn Johnson vuelve a aparecer en el mercado como una opción atractiva. Aunque Jafet Soto ya había mostrado interés en repescarlo por ser ficha de Herediano, desde Liberia sostuvieron que el jugador mantiene contrato vigente con el club hasta el 30 de junio de 2026.

Ahora que los equipos comienzan a moverse pensando en el próximo torneo, Jafet Soto desde Herediano rechazó el interés que hay desde Liberia para retener a Shawn Johnson, solo que ahora apareció otro club interesado.

ver también A un paso de Herediano: el otro fichaje que Jafet Soto tiene casi cerrado tras firmar a Aarón Suárez y Fernando Lesme

El interés de Liberia por retener a Shawn Johnson

El periodista Kevin Jiménez reveló en su programa Seguimos que Liberia realizó un acercamiento para intentar mantener a Shawn Johnson de cara al próximo torneo.

No obstante, según explicó, Herediano rechazó por el momento esa opción, por lo que el futuro del defensor continúa sin definirse.

“Liberia hizo un acercamiento para mantener a Shawn Johnson a partir del próximo torneo, pero Herediano de momento la rechazó”, señaló Jiménez durante la transmisión.

Shawn Johnson con Liberia

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¿Cuál es el otro equipo de Costa Rica que quiere a Shawn Johnson?

Hace unos días también el periodista Kevin Jiménez había informado que el Sporting FC también ha mostrado interés en fichar a Shawn Johnson.

Según detalló, Herediano es dueño de su ficha, por lo que será el propio jugador quien tome la decisión sobre dónde jugará en el próximo torneo.

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Además, Jiménez señaló que un regreso a su club de origen no sería sencillo, ya que Liberia también tiene intenciones de retenerlo, lo que complica aún más el panorama de cara a su futuro inmediato.

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Datos claves

Sporting FC está interesado en fichar a Shawn Johnson , según informó Kevin Jiménez.

, según informó Kevin Jiménez. Herediano es dueño de su ficha , por lo que el jugador decidirá su futuro.

, por lo que el jugador decidirá su futuro. Liberia también quiere retenerlo, lo que complica su salida para el próximo torneo.