Alajuelense rompe el silencio sobre el caso Alejandro Bran y promete tomar medidas: “Estamos al tanto”

En horas de la madrugada de este jueves, Alejandro Bran estuvo involucrado en un incidente que causó malestar entre varios vecinos del condominio donde vive, ubicado en el distrito Merced, en San José. El episodio generó incomodidad entre otros residentes del lugar por lo ocurrido durante la noche.

Según trascendió, el jugador de la Liga llegó al sitio a una hora avanzada y haciendo tanto ruido que llamó la atención del personal de seguridad privada.

A raíz de esa situación, se realizó un reporte a la Fuerza Pública, cuyos oficiales llegaron hasta el condominio para atender el caso. Tras todo lo sucedido, Alajuelense también se pronunció al respecto.

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¿Qué dijo Alejandro Bran sobre el caso de Alejandro Bran?

Según informó La Nación, en Alajuelense reconocieron que ya tienen conocimiento de lo ocurrido y que abrirán una investigación interna para esclarecer los hechos.

Desde el club señalaron que revisarán el caso conforme a su reglamento interno y que, una vez analizado todo lo sucedido, tomarán las medidas que correspondan.

Alejandro Bran involucrado en un hecho donde tuvo que intervenir la policía

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“Estamos al tanto de lo ocurrido y procederemos a realizar la investigación correspondiente. Se analizará lo sucedido con base en el reglamento interno existente y se aplicará el mismo según corresponda”, compartieron desde La Nación.

Datos claves

El incidente ocurrió durante la madrugada del jueves en el condominio donde reside Alejandro Bran, en el distrito Merced de San José.

en el condominio donde reside Alejandro Bran, en el distrito Merced de San José. La situación fue reportada por el personal de seguridad privada , lo que provocó la llegada de la Fuerza Pública al lugar.

, lo que provocó la llegada de la Fuerza Pública al lugar. Según compartió La Nación, Alajuelense aseguró que ya investiga lo sucedido y que analizará el caso con base en su reglamento interno para tomar las medidas que correspondan.