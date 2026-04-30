Jafet Soto está a las puertas de conquistar nuevamente un campeonato nacional durante su gestión en el Club Sport Herediano. El jerarca florense, que fue bicampeón como DT antes del título de Alajuelense, habla del arbitraje en medio de la definición del Clausura 2026.

En la previa de las semifinales, el presidente del Team dejó elogios para el trabajo que está haciendo Enrique Osses como Director de la Comisión de Arbitraje. A su vez, dejó un mensaje muy polémico que acusa a Saprissa y Alajuelense de ser favorecidos.

Jafet Soto confiesa que el uso del VAR evitó que se regalen campeonatos

“Decir que el arbitraje ha sido malo es justificarse, es mentira. Puede ser regular, pero el trabajo de Enrique ha sido excelente. El VAR ha sido buenísimo. ¿Qué tenemos que mejorar? Por supuesto. ¿Qué hay que meter más cámaras? Por supuesto, pero tenemos que ver cómo hacemos para ver las nuevas herramientas, pero es que en muchos años los títulos eran prácticamente regalados”, comentó acerca de Osses.

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Sobre el VAR, Jafet afirmó que es beneficioso para el fútbol nacional, ya que antes había regalos según su mirada. Si bien no nombró a Alajuelense ni a Saprissa, el máximo dirigente del Team se refiere a los dos máximos rivales en Costa Rica.

“El sistema VAR es algo que llegó para quedarse e instalarse. Nos ha dado más cosas buenas que malas. Algunos quieren ver las malas porque cuando no había VAR ganaron muchas cosas que les regalaron y ahora no. Hubo una época en la que dos equipos se repartían títulos uno a uno cada año porque así se los repartían ellos y nosotros ni aparecíamos”, declaró en una transmisión en directo con Herediano.

Otro de los temas que tocó Jafet Soto, y que es muy importante para los aficionados rojiamarillos, es el progreso de las obras del nuevo estadio. El presidente confirmó que “van muy bien de acuerdo al cronograma“, por lo que todo estaría en condiciones para estrenarse en el próximo campeonato nacional.

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En resumen