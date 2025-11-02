Indignación en Alajuelense: Erick Lonnis deja mal parado a Washington Ortega con un mensaje que enfurece al liguismo

Washington Ortega fue el héroe absoluto de la clasificación de Liga Deportiva Alajuelense a su tercera final consecutiva de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El guardameta uruguayo de 31 años no solo se mostró sólido a lo largo de toda la serie ante el temible Olimpia de Honduras, sino que, en la tanda de penales que definió el pasaje a la final en Tegucigalpa, se vistió de figura para que su equipo avanzara con un contundente 3-0 en la definición.

¿Erick Lonnis menospreció a Washington Ortega?

Sin embargo, esta magnífica actuación podría no haber sido suficiente para impresionar a todos. Este domingo, el mítico ex portero del Deportivo Saprissa y de la Selección Nacional, Erick Lonnis, generó revuelo entre la afición rojinegra.

Durante el programa Deporte Más CR, transmitido por Teletica, el directivo morado hizo una particular demostración sobre la forma en que los futbolistas ejecutan los penales en la actualidad. Aunque no mencionó directamente a Ortega, muchos liguistas no dudaron en interpretar sus gestos como un dardo al portero.

Erick Lonnis causó revuelo en las redes sociales

“Ahora los lanzadores se paran así, hacen esto, esperan y…”, comentó Lonnis, mientras imitaba con tono burlón los pasos lentos de un ejecutante antes de patear, dando a entender que en el fútbol moderno los pateadores son menos eficientes, y sus ejecuciones más sencillas para los guardametas. Su actuación fue compartida por las redes del programa, y no tardó en viralizarse, generando una avalancha de reacciones divididas.

Indignación entre los manudos

En Facebook, los comentarios no tardaron en explotar. Algunos usuarios defendieron a Lonnis: “Está hablando de todos en general, y tiene razón: ahora los jugadores hacen payasadas y lo botan”, opinó un aficionado.

Pero el sentimiento que prevaleció fue de indignación: “Pensé que su programa era imparcial, pero tirarle a la Liga de esa forma tan baja no tiene precio, así es como pierden audiencia”, reclamó otro.

(Facebook).

Varios incluso acusaron al programa de tener un sesgo morado. “Esto es saprissa tv y se van a enfocar en criticar a los demás y la figura decorativa que llevan con algún pasado de otro club si opina en contra no lo llevan más“, comentó el usuario Melvin Calderón.