En la mira de la Concacaf: Alajuelense recibe la notificación que no esperaba sobre Washington Ortega

Washington Ortega fue la gran figura de la Liga Deportiva Alajuelense el pasado jueves en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El portero se lució con varias atajadas a lo largo de los dos encuentros y también le tapó un penal en la definición a Jorge Benguché.

Gracias a sus salvadas, Alajuelense se mantuvo con vida en las semifinales y logró el tan ansiado boleto a la final de la Copa Centroamericana. En su primera participación, el uruguayo dirá presente en los dos juegos finales de la competencia.

El mensaje de Concacaf sobre Washington Ortega

Por estos motivos, la Concacaf mandó un mensaje en sus redes sociales sobre el portero Ortega y lo catalogó como “el héroe de Alajuela“. La publicación fue precisamente de la cuenta de la Concachampions, certamen que jugará la Liga el próximo año.

Ortega llegó a Alajuelense en enero de este 2025 con la misión de reemplazar a Leo Moreira, discutido en el equipo manudo. El uruguayo no solo se hizo dueño del marco, sino que también se transformó en uno de los máximos referentes que tiene hoy el equipo del Machillo Ramírez.

El récord de Washington Ortega que celebra todo Alajuelense

El pasado fin de semana alcanzó las 50 presentaciones con la camiseta rojinegra. Con el del jueves en Honduras, ya suma 51. En 27 de estas actuaciones, Ortega dejó el marco sin encajar goles. Además, con él en como titular, la Liga sólo perdió en seis partidos.

Washington Ortega arribó a la Liga gracias al trabajo de Alexandre Guimaraes. El técnico lo conoció de su paso por el fútbol colombiano en La Equidad. Asimismo, Guima había comentado que se comunicó con excompañeros del uruguayo para saber más sobre él, lo que demostró realmente lo interesado que estaba en contratarlo.