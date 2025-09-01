“Imposible de rechazar”: Washington Ortega abre la puerta lejos de Alajuelense que ningún manudo quería escuchar

Las grandes novedades no paran de llegar a Alajuela. Tras celebrar laclasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana y lavictoria como visitante en el clásico ante Deportivo Saprissa, la afición de Liga Deportiva Alajuelense recibió la noticia que llevaba semanas esperando: la directiva del club alcanzó un acuerdo con Washington Ortega para extender su contrato.

El guardameta uruguayo aterrizó en el CAR a principios de 2025, y en menos de un año ya se ganó un lugar en el corazón de los rojinegros, consiguiendo el premio al mejor extranjero del torneo pasado gracias a su rendimiento sobresaliente.

ver también “Acuerdo cerrado”: Jeyland Mitchell cambia su futuro y así lo anunciaron desde Feyenoord

La condición inesperada que preocupa a los manudos

Carlos Vela, gerente deportivo del club, fue quien lideró las gestiones para retener al charrúa, cuyo contrato expiraba al finalizar el año. Pero aunque ambas partes ya se dieron la palabra, existe una condición que genera preocupación en Alajuelense.

Publicidad

Publicidad

Según el periodista Ferlín Fuentes, “Washington Ortega seguirá defendiendo la camiseta rojinegra en los próximos años, salvo que llegue una oferta imposible de rechazar desde el extranjero“.

Washington Ortega llegó a un acuerdo verbal con la directiva (LDA).

Publicidad

Así, Ortega ha dejado una puerta entreabierta para la posibilidad de que su excelente rendimiento en La Liga pueda atraer el interés de algún campeonato más competitivo. Si la oferta es jugosa, poco podrá hacer la directiva manuda para retener al arquero con pasado en la primera división de Colombia.

Publicidad

La Liga tendría arquero hasta 2028

Ferlín Fuentes compartió todos los detalles del acuerdo: “El club y el guardameta alcanzaron un acuerdo verbal para extender su contrato. Solo falta la firma de los documentos para sellar la continuidad del futbolista que conquistó a la afición. El acuerdo pactado es por tres años.“

Publicidad

ver también Burla y enojo en Saprissa: Elián Quesada enloquece a Alajuelense con un mensaje que golpea el orgullo morado

Con 30 años, el uruguayo aún tiene mucho para ofrecer al arco rojinegro, y sueña con lo mismo que la afición: conquistar la ansiada estrella 31, que se le ha escapado al club desde hace ya cinco años.