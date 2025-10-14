Mientras que Alajuelense vendió a Alonso Martínez por menos de 1 millón de euros, esto pide ahora el Grupo City para que llegue a Europa

En agosto de 2021, la Liga Deportiva Alajuelense cerró la venta de Alonso Martínez al Lommel SK de Bélgica, equipo propiedad del Grupo City. En ese momento, el ex director deportivo manudo Agustín Lleida no quiso revelar el monto exacto de la operación, aunque sí confirmó que se trataba de la segunda venta más cara de la historia de la institución, después de la de Froylán Ledezma al Ajax, que rondó los 5 millones de dólares.

Según información del medio El Mundo CR, la transacción por los servicios del delantero oriundo de Puntarenas habría sido de al menos 500 mil dólares, divididos en dos pagos entre 2021 y 2022.

En el radar de Europa

Hoy, Alonso Martínez brilla como la gran estrella y goleador del New York City FC, equipo que también forma parte del conglomerado del Grupo City y al que arribó en 2023. Sus números en la MLS son impresionantes: 17 goles en la presente temporada.

Alonso Martínez atraviesa su mejor momento en la MLS (NYCFC).

Con este rendimiento, el legionario de 26 años ya ha despertado interés de clubes importantes del fútbol europeo, e incluso estuvo cerca de concretar un traspaso de último momento al Ajax durante la última ventana de transferencias.

¿Cuánto pide el NYCFC por Martínez?

El portal Transfermarkt estima el valor de mercado de Martínez en 6 millones de euros. Sin embargo, esa cifra podría quedarse muy corta si se considera su rendimiento actual y que tiene contrato con NYCFC hasta 2027.

Según un informe del CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte), que analiza posibles valores de transferencia entre jugadores de 67 ligas alrededor del mundo, la cifra más realista para adquirir a Alonso Martínez oscila entre 12 y 14 millones de euros.

El precio justo por Alonso Martínez de acuerdo al CIES (CIES).

Si se concreta una operación de este tipo en el próximo mercado de fichajes, Martínez no solo concretaría el regreso a Europa que está buscando desde hace tiempo, sino que también ingresaría al top 5 de transferencias más caras del fútbol costarricense.