Iván Franco Sopegno lo pidió: Comunicaciones fichará a un ‘9’ extranjero para intentar salir de la crisis

Los Cremas están por cerrar la contratación de un '9' que pasó por la Liga Nacional.

Por Maximiliano Mansilla

Iván Franco Sopegno lo pidió: Comunicaciones fichará a un '9' extranjero
El presente de Comunicaciones es preocupante. Los malos resultados le costaron el puesto a Roberto Hernández y la apuesta para intentar apagar el fuego es un viejo conocido del club, Iván Franco Sopegno, quien en su debut en el Torneo Apertura 2025 perdió 1-0 contra Mixco.

Esta fue la tercera derrota al hilo y la octava del campeonato para un equipo que terminó cayendo al último lugar de la tabla de posiciones: tiene 11 puntos, pero una mejor diferencia de gol que Marquense. Ahora, la obligación es levantar cabeza para regresar a los puestos de clasificación.

Decidido a alcanzar ese objetivo, el técnico argentino le pidió refuerzos a los directivos. Y todo parece indicar que en las próximas horas se cerrará un inesperado movimiento.

¿Cuál es el ‘9’ extranjero que fichará Comunicaciones?

Según dieron a conocer el medio Infinito Blanco y el periodista Byron Oliva, encargados de cubrir la actualidad de Comunicaciones, el primer fichaje de la era Iván Franco Sopegno será el delantero colombiano Deyner Padilla.

Padilla, de 26 años, acaba de desvincularse de Huehueteco, donde anotó 6 goles en lo que va del campeonato en la Primera División. Y “es prácticamente un hecho que será nuevo jugador de los Cremas de aquí a diciembre, afirmó Oliva.

Anteriormente, el sudamericano militó en CAI de Panamá y Real Cartegena de su país. Aunque buena parte de su carrera la desarrolló en Guatemala: jugó en la Liga Nacional con el vigente campeón, Antigua GFC, pasando luego a Sololá, Nueva Concepción y Coatepeque.

Deyner Padilla durante su paso por Antigua GFC. (Foto: Andrés ADF)

En su llegada al equipo 32 veces campeón del fútbol guatemalteco, Sopegno dio a entender que se avecinaban cambios y empieza a dar indicios de ello: Si hay que tomar cualquier tipo de medida, se tomará. Vamos a estudiar y analizar todo para intentar llegar lo más arriba posible, porque este equipo está obligado a pelear por el campeonato”, manifestó.

