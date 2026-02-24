LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito: a qué hora juegan y cómo ver el partido de vuelta por la Concachampions 2026

La serie por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf se fue de Panamá con un mensaje clarísimo: Sporting San Miguelito compitió de verdad. Le jugó de frente a Los Angeles Galaxy, se puso arriba con gol de su capitán, Rodrigo Tello, y se quedó con un empate 1-1 que lo mantiene con vida.

Ahora la vuelta se juega en Dignity Health Sports Park, con un escenario simple: el que gane avanza. Y si empatan, hay matemática fina, porque el conjunto de la MLS se llevó un gol de visitante y eso cuenta como primer criterio de desempate.

¿Cuándo y a qué hora juega LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito?

LA Galaxy recibirá a Sporting San Miguelito este miércoles 25 de febrero, a las 11:00 p.m. de Panamá y ET de Estados Unidos (10:00 p.m. del resto de Centroamérica).

¿Dónde ver EN VIVO a LA Galaxy vs. Sporting San Miguelito?

El partido de vuelta se podrá ver en Centroamérica suscribiéndose a la plataforma de streaming Disney+ o sintonizando ESPN.

En Estados Unidos, será transmitido por Fubo. Otras alternativas son TUDN, FS2 y ViX.

Cómo llega Sporting San Miguelito

Para Sporting, la ida fue una mezcla perfecta de ilusión y bronca: hizo un partidazo, pegó primero con Tello (37’), pero Galaxy lo empató con Joseph Paintsil (68’). Más allá del resultado, Concacaf resaltó dos datos que pintan el espíritu del equipo:

El arquero José Calderón, con 40 años, quedó como el portero panameño más veterano en disputar la Copa de Campeones (desde 2008/09). El gol de Tello fue el número 186 de un panameño en la historia del torneo, otro guiño para una noche que ya quedó marcada.

Cómo llega LA Galaxy

El equipo que dirige Greg Vanney se trajo lo que fue a buscar: un empate con gol de visitante, que le da una ventaja importante para manejar la vuelta. Además, en la ida hubo un nombre que Concacaf subrayó fuerte: el zaguero Jakob Glesnes, elegido MVP, clave para sostener el resultado y el orden defensivo.

Vienen de empatar 1-1 con New York City FC en su estreno en la MLS, gracias al gol de João Klauss y pese a tener un hombre menos por la expulsión de Emiro Garcés al 65′.

(Foto: Concacaf)

Sporting San Miguelito clasifica si…

Gana en Carson por cualquier resultado.

Empata con goles desde el 2-2 en adelante, porque ahí tendría más goles de visitante.

en adelante, porque ahí tendría más goles de visitante. Empata 1-1 y luego gana en tiempo extra o penales.

Qué viene en octavos de final de la Concachampions

El ganador de esta llave enfrentará a Mount Pleasant FA (Jamaica), que ya está clasificado a octavos como campeón de la Copa Caribeña 2025.