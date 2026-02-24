“Ya están emparejados”: revelan que la Fedefútbol llegó a un acuerdo con el nuevo entrenador para La Sele

La Federación Costarricense de Fútbol entra en horas decisivas para definir al nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica. Este miércoles a las 9 a. m., los nueve miembros del Comité Ejecutivo sostendrán una reunión clave que puede marcar el rumbo inmediato del proyecto rumbo a los próximos compromisos internacionales. Tras varias semanas de entrevistas y análisis, el proceso parece entrar en su etapa final.

Ronald González, director deportivo de la Fedefútbol, presentará sus conclusiones luego de las reuniones presenciales que sostuvo con el español Robert Moreno, el neerlandés Patrick Kluivert y el argentino Fernando Batista. Los tres candidatos superaron la fase de evaluación técnica y estratégica, pero ahora la decisión pasa por el consenso dirigencial y los detalles contractuales.

El encuentro de este miércoles podría arrojar de inmediato el nombre del nuevo seleccionador o, en su defecto, dejar definida una hoja de ruta clara para cerrar el acuerdo en cuestión de días. La Federación quiere evitar dilaciones y tener al técnico confirmado antes de los próximos compromisos amistosos, ya calendarizados para marzo en Asia.

El entrenador con el que ya arreglaron su salario

En medio de ese escenario, una información revelada por Josué Quesada sacudió el ambiente futbolístico. “Ya están emparejados en lo económico la Federación y Fernando Batista. Hasta arreglaron los salarios de sus asistentes”, aseguró el periodista, dando a entender que el aspecto financiero, uno de los puntos más sensibles en cualquier negociación, ya no sería un obstáculo.

La versión agrega un detalle significativo: Batista vendría acompañado por Alejandro Manograsso, exasistente de Gustavo Alfaro durante su etapa en Costa Rica. Ese componente aporta un matiz interesante, pues implicaría cierta continuidad metodológica dentro del cuerpo técnico y un conocimiento previo del entorno futbolístico nacional.

Si la información se confirma oficialmente, la Federación estaría a un paso de concretar el acuerdo con el técnico argentino. La reunión del Comité Ejecutivo será determinante para formalizar lo que ya estaría avanzado en lo económico. La Selección Nacional espera definición y, según las versiones más recientes, el nuevo entrenador estaría cada vez más cerca de ser anunciado.

