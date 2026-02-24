Comunicaciones vs. Municipal: Inteligencia Artificial predijo el resultado exacto del Clásico 336 de Guatemala

El Clásico 336 se juega este miércoles 25 de febrero y llega con contexto pesado: Comunicaciones viene de caer 2-0 ante Aurora, arrastra lesionados y además tiene la presión extra de la tabla acumulada, donde no puede seguir cediendo terreno. Enfrente, Municipal llega con el pecho inflado tras vencer 4-2 a Antigua GFC, el último campeón.
Con ese escenario, desde FCA le pedimos a ChatGPT que tome datos recientes, tendencia de resultados y contexto para proyectar un marcador.
Lo que “leyó” la IA antes de pronosticar
1) El golpe y la urgencia Crema
Comunicaciones viene de un tropiezo duro ante Aurora y llega con bajas por lesión (José Contreras, “Kuki” Lemus y José Corena; Stheven Robles y Erick González están en duda), un combo que suele achicar margen de error en partidos grandes.
2) Municipal llega mejor parado
El triunfo 4-2 ante Antigua, con el peso simbólico de ganarle al último campeón, elevó confianza y rendimiento reciente.
3) Clásico con ADN de partido cerrado
Los antecedentes cercanos muestran muchos marcadores apretados y empates (incluidos varios 0-0), algo que la IA pondera fuerte cuando no hay una brecha enorme entre planteles.
Predicción de ChatGPT: resultado exacto del Comunicaciones vs. Municipal
Marcador proyectado: Comunicaciones 1-1 Municipal.
La IA se inclina por un empate con goles por tres razones:
- Comunicaciones suele elevar intensidad en clásicos por orgullo y necesidad.
- Municipal llega mejor, pero un clásico fuera de su cancha rara vez se “rompe” temprano
- El historial inmediato empuja a un partido táctico y de detalles.
Municipal y Comunicaciones chocaron por última vez el 19 de octubre, en un Clásico que finalizó 0-0.
Probabilidades estimadas de ChatGPT:
- Empate: 36%
- Gana Municipal: 34%
- Gana Comunicaciones: 30%
Si el partido se abre, el “plan B” que la Inteligencia Artificial ve como segundo escenario más probable es un 1-2 para Municipal, aprovechando el desgaste y las ausencias del local.