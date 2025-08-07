Herediano pasa la página tras la salida de Pablo Salazar y anuncia a su nuevo DT: debutará contra Alajuelense

La salida de Pablo Salazar como técnico de Herediano se confirmó en las primeras horas del día, apenas horas después de la derrota 4-2 frente a Diriangén por la Copa Centroamericana 2025.

El revés en Nicaragua fue el detonante para que la dirigencia, encabezada por Jafet Soto, tomara la decisión de poner fin a su ciclo en el banquillo, buscando un golpe de timón para revertir el complicado momento que atraviesa el equipo.

Con la determinación ya tomada, el club no tardó en definir a su reemplazo y contará con un nuevo entrenador que debutará nada menos que ante Liga Deportiva Alajuelense por el torneo local.

¿Quién es el nuevo DT de Herediano?

Desde el Club Sport Herediano se anunció de manera oficial que Jafet Soto asumirá la dirección técnica interina del equipo para el próximo compromiso ante Liga Deportiva Alajuelense.

El presidente rojiamarillo, quien ya ha ocupado este rol en otras ocasiones de emergencia, volverá a estar al frente del plantel en un momento clave, buscando estabilizar el rendimiento y sumar puntos importantes en el clásico.

La institución también confirmó que en los próximos días la Junta Directiva definirá quién será el nuevo cuerpo técnico que dirigirá al equipo durante el resto del Torneo de Apertura 2025.

El nombramiento oficial se dará a conocer la próxima semana, marcando así el inicio de una nueva etapa para el cuadro florense en medio de un contexto de cambios y desafíos.

Los entrenadores que están en el radar de Herediano

Mientras Jafet Soto dirige de forma interina, en Herediano ya se barajan varias opciones para asumir el cargo de manera definitiva. Entre los nombres que están en el radar figuran Minor Díaz, Jeaustin Campos y Hernán Medford, todos con experiencia y recorrido en el fútbol centroamericano.

La decisión final se tomará en los próximos días, con la intención de encontrar al técnico ideal que pueda devolverle estabilidad y competitividad al equipo.