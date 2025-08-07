Es tendencia:
Nueva oferta: Pablo Salazar recibe la noticia que cambia su futuro tras ser echado de Herediano

El trabajo de Pablo Salazar parece que sigue siendo valorado a pesar de su salida como entrenador del Saprissa.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Pablo Salazar no tardó en volver a ser noticia tras su salida del banquillo de Herediano. A pesar del duro momento que atravesó como entrenador, su nombre sigue teniendo peso en el fútbol costarricense y rápidamente comenzaron a circular versiones sobre su futuro inmediato.

En medio de la incertidumbre y los rumores, una nueva propuesta llegó a sus manos, lo que podría representar un giro inesperado en su carrera. Tras haber dejado su cargo en medio de una crisis deportiva, todo indica que Salazar no tardará en reenfocarse y asumir un nuevo desafío ligado al fútbol en Costa Rica.

Jafet Soto se puso competencia fuerte: los candidatos para reemplazar a Pablo Salazar como DT de Herediano

¿Cuál sería el nuevo lugar de Pablo Salazar tras ser echado de Herediano?

A pesar de su salida como entrenador del primer equipo, Pablo Salazar no se desvinculará totalmente del Club Sport Herediano de Jafet Soto. Según informó el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales, el exdefensor central continuará ligado a la institución rojiamarilla, aunque en un rol distinto, posiblemente dentro de las divisiones menores del club.

Esta decisión muestra que, más allá de los resultados recientes, la dirigencia aún valora la figura de Salazar y su aporte a largo plazo dentro del proyecto herediano.

Su experiencia como jugador y entrenador podría ser clave en la formación de jóvenes talentos, mientras el equipo principal atraviesa una etapa de reestructuración.

Salazar, una figura que seguirá ligada a Herediano

Más allá de su salida del banquillo, Pablo Salazar parece tener asegurado su lugar en la casa rojiamarilla. Campeón como jugador y formado como asistente por Jafet Soto, su recorrido dentro del club le ha dado un arraigo que trasciende los resultados.

Todo indica que seguirá siendo parte de la estructura herediana, ahora desde otro rol, en un gesto que reafirma el valor que la institución le da a quienes son de la casa.

