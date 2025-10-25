Guimaraes lo borró de Alajuelense, su nuevo club desapareció y ahora demuestra en La Sele: la joya del CAR que Randall Azofeifa quiere recuperar

A comienzos del 2025, el entonces técnico de Liga Deportiva Alajuelense, Alexandre Guimaraes, tomó una decisión que sorprendió a más de uno en el Morera Soto: dejó fuera de sus planes al joven lateral derecho Emanuel Salazar, una de las promesas formadas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

En aquel momento, el defensor tenía apenas 19 años y ya sumaba cinco apariciones en la máxima categoría, pero no logró convencer al estratega brasileño-costarricense de cara al Torneo Clausura 2025.

Emanuel Salazar no se ganó la confianza de Guimaraes (Unafut).

ver también Puso la firma: Alajuelense se adelanta al mercado de fichajes con el movimiento sorpresa que celebra Machillo Ramírez

Un paso amargo por Guápiles

Tras quedar descartado, Salazar fue cedido a préstamo al Santos de Guápiles, donde intentó relanzar su carrera. Sin embargo, en el club caribeño solamente llegaría a disputar cinco encuentros a lo largo del semestre, sin lograr consolidarse como titular.

Emanuel Salazar estuvo cedido en el Santos (AD Santos Guápiles).

Para colmo, al cierre del certamen, el Santos sufrió una fuerte sanción: la revocación de su licencia para competir en la Primera División por irregularidades administrativas. El equipo quedó automáticamente fuera del sistema del fútbol profesional costarricense, y Salazar, al finalizar su préstamo, regresó a Alajuela con un futuro incierto por delante.

Publicidad

Publicidad

La confianza de Randall Azofeifa

Aunque todavía no ha recibido el llamado de Óscar “Machillo” Ramírez para reintegrarse al primer equipo rojinegro, el joven sí ha encontrado un espacio ideal para seguir creciendo futbolísticamente: la Selección Sub-21 de Costa Rica.

Bajo la conducción de Randall Azofeifa, Salazar está siendo titular en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, sumando minutos importantes en los dos primeros partidos del certamen: jugó 76 minutos en la victoria 1-0 sobre Honduras y completó los 90’ en la derrota 3-0 ante Panamá.

Publicidad

Emanuel Salazar gana protagonismo en la Sub-21 de La Sele (FCRF).

Publicidad

Pese al tropiezo con los canaleros, la Tricolor juvenil logró avanzar a las semifinales, donde enfrentará a Guatemala este domingo 26 de octubre a las 12:30 p. m. (hora tica) en el Estadio Cementos Progreso.

Publicidad

Revancha en Alajuela

Salazar sabe que un buen torneo con la Sele puede abrirle nuevamente las puertas de la Liga. Con 20 años, sueña con volver al primer equipo después de un año y ganarse un lugar en la rotación de Machillo Ramírez.

ver también Todo Alajuelense consternado con lo que dijo Eduardo Espinel y el dardo de Olimpia que más duele a Costa Rica

Su último partido con Alajuelense fue el 30 de septiembre de 2024, cuando bajo la dirección de Guimaraes disputó 42 minutos en el empate 2-2 ante Pérez Zeledón por la jornada 13 del Apertura 2024.

Publicidad