Emoción total: Alajuelense llega al corazón de Bryan Ruiz con un gesto que conmueve en el momento más difícil de su esposa

Bryan Ruiz atraviesa uno de los momentos más duros de su vida personal. El ex capitán de la Selección de Costa Rica, hoy asistente técnico de Óscar “Machillo” Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense, se encuentra alejado de sus funciones para acompañar a su esposa, Carolina Jaikel, en una batalla que ha conmovido a todos en Costa Rica.

La semana pasada, Carolina, de 39 años, reveló públicamente que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea, una noticia que sacudió a familiares, amigos y aficionados

La confirmación llegó a través de una posteo profundamente emotivo en su cuenta de Instagram, donde relató el impacto de la noticia: “El 30 de junio llegó a mi vida un diagnóstico que me derrumbó por completo: me habían encontrado un cáncer de pulmón con metástasis ósea. (…) Bryan manejaba el silencio, de camino a hacerme una mamografía para descartar que también hubiera metástasis mamaria, mientras yo lloraba descontroladamente, enloquecida, gritando y preguntándome qué iba a pasar con mis hijos a partir de ahora”.

Alajuelense conmueve a todos con un gesto enorme

Mientras Bryan y Carolina enfrentan este difícil momento junto a sus hijos, Liga Deportiva Alajuelense les hizo llegar una muestra de respaldo que emocionó a todo el fútbol costarricense.

En la antesala del clásico provincial ante el Club Sport Herediano, el club erizo desplegó sobre los palcos del estadio Alejandro Morera Soto una enorme bandera rojinegra con una frase cargada de cariño: “ESTAMOS CON VOS LEONA ¡FUERZA CARO!”.

Alajuelense le dedicó una bandera a Carolina Jaikel (LDA).

El club también acompañó la acción con un mensaje en redes sociales: “Caro, todas y todos estamos con vos”, que rápidamente se llenó de comentarios de aficionados expresando su apoyo: “Qué gesto de grandeza” y “Estamos contigo, Caro” fueron algunos de ellos.

Tras viajar a Houston, Estados Unidos, para completar trámites médicos y del seguro, Carolina y Bryan ya se encuentran nuevamente en Costa Rica. El objetivo ahora es pasar el mayor tiempo posible con sus hijos antes de que inicie el tratamiento, un proceso que será desafiante, pero que afrontan con fe y contando con el respaldo de toda la comunidad rojinegra.