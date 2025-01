Golpe en Alajuelense: Wilmer López saca a la luz lo que Guimaraes nunca se animó a decir

Si bien el Clausura 2024 ya comenzó y tras las primeras dos fechas la Liga Deportiva Alajuelense es el único puntero, las finales perdidas hace pocas semanas ante Herediano siguen dando vuelta en el entorno manudo.

Es que el hecho de no haber conseguido la 31 luego de caer con el Team en el estadio morera Soto significó un golpe durísimo para la institución, a tal punto que ahora fue Wilmer López quien salió a hablar y contó algo que Alexandre Guimaraes jamás hubiese dicho.

Wilmer López abrió la intimidad del camerino de Alajuelense

El ídolo de Alajuelense y actual entrenador del femenino ingresó al camerino de Guimaraes luego de la derrota en la vuelta de la Gran Final ante Herediano. Y lo que se encontró fue devastador. Así lo contó ahora, semanas después de aquel 27 de diciembre.

“Cuando entré, un jugador estaba tirado en el piso, tapándose la cara, acostado boca arriba. Yo llegué y le di una palmada, le dije ‘se corrió, se hizo todo lo que se pudo, este equipo tuvo una llegada y un gol, ya está’”, relató el Pato.

“No había visto quién era y cuando saca la mano y se sienta, me dice: ‘Wilmer, es que…’ y se suelta a llorar. Me agarró, me abrazó y empezó a llorar”, continuó López con el relato ante la atenta mirada de la mesa, que no tuvo otra opción que preguntarle…

“¿Quién era? Celso, destrozado. Destrozado completamente”, concluyó el ídolo de Alajuelense como para reflejar el sentimiento del capitán e hijo de Guimaraes, quien seguramente nunca hubiese revelado esta trastienda.