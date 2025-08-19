Machillo Ramírez no tiene piedad: el DT de Alajuelense le da salida a una gran promesa manuda y refuerza a otro rival

La etapa de Óscar Ramírez al frente de Liga Deportiva Alajuelense se ha caracterizado por decisiones firmes y sin concesiones. En cuestión de semanas, el estratega rojinegro ya ha marcado un rumbo claro: apostar por experiencia inmediata y cortar de raíz cualquier elemento que no encaje en su idea de juego.

Un ejemplo fue el caso de Jonathan Moya, delantero que rescindió contrato con la institución tras no entrar en los planes del cuerpo técnico. Pese a ser un jugador con recorrido y cartel, el Machillo no dudó en dar por terminado su vínculo y abrir espacio para otros perfiles que considera más útiles en su proyecto.

Esa misma línea de mano dura se replicó ahora con una de las jóvenes promesas surgidas en el CAR, quien, lejos de consolidarse en el primer equipo manudo, deberá buscar minutos en otro club de la Liga Promerica. La apuesta de Ramírez por un plantel con jerarquía y presente inmediato vuelve a dejar a un juvenil en el camino.

¿Cuál es el juvenil que se fue de Alajuelense?

Este martes, Pérez Zeledón anunció la incorporación de Silvio Rodríguez, volante de 20 años que se unirá a préstamo por seis meses procedente de Alajuelense. Los generaleños encontraron en él la pieza ideal para reforzar su mediocampo tras la salida de Anthony López, quien partió al fútbol de Guatemala para jugar con Cobán Imperial.

Silvio Rodríguez deja Alajuelense y se va a Pérez Zeledón.

El fichaje de Rodríguez también refuerza de forma indirecta a un rival de la Liga, pues Pérez Zeledón ha sido uno de los equipos que más variantes introdujo en su planilla para el Apertura 2025 bajo la dirección del mexicano Luis Alberto Orozco. El juvenil tendrá ahora la posibilidad de mostrarse en el Municipal de Pérez, un escenario menos exigente que el Morera Soto, pero donde podría demostrar su valía.

El debut del volante podría darse este viernes, cuando Pérez Zeledón reciba a Guadalupe FC a las 8:00 p.m. en su estadio. De momento, los sureños marchan octavos con cuatro puntos en igual cantidad de partidos, mientras que en Alajuelense, el “Machillo” sigue moldeando su plantel sin titubeos, aunque eso implique fortalecer a un rival directo.