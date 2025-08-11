Celso Borges no se guarda nada y señala a los culpables de la crisis de Alajuelense: “Es doloroso”

La Liga Deportiva Alajuelense de Machillo Ramírez tropezó en el Torneo Apertura 2025, cayendo 0-1 en su propia casa frente al Herediano de Jafet Soto. El único tanto del encuentro llegó gracias a Marcel Hernández, quien aprovechó su oportunidad para darle a los florenses un triunfo clave en la jornada 3.

En medio de este panorama complicado, Celso Borges decidió alzar la voz y no dudó en señalar a los responsables de la crisis que atraviesa Alajuelense. Sus declaraciones encendieron aún más el debate, ya que puso sobre la mesa las falencias que, según él, han llevado al equipo a este momento de irregularidad.

ver también Frente a las cámaras: Jafet Soto primero le ganó y después le pegó donde más le duele al Machillo Ramírez con el gesto que enfurece a Alajuelense

¿Qué dijo Celso Borges sobre la crisis de Alajuelense?

Tras la derrota ante Herediano, Celso Borges mostró autocrítica y asumió la responsabilidad por el mal momento de Alajuelense. El volante aseguró que el equipo dejó todo en la cancha, pero reconoció que la falta de resultados, especialmente en casa, es dolorosa y frustrante.

Publicidad

Publicidad

Celso Borges – Alajuelense

“Somos los primeros que queremos para que esto salga bien. De este resultado yo me voy triste por el resultado porque hay que ganar, pero bueno, nos entregamos, lo dimos todos y cuando no sucede así pues claro que es doloroso“, aseveró Celso Borges.

Publicidad

Publicidad

“La afición está en todo su derecho de exigir resultados y sobre todo en casa, somos nosotros los que les tenemos que responder, darles esa alegría que se merecen“, sentenció Celso Borges.

Publicidad

Celso Borges asume la responsabilidad en Alajuelense

Las palabras de Celso Borges reflejan un compromiso firme con la camiseta rojinegra y un reconocimiento claro de las obligaciones que tienen con su hinchada.

El capitán dejó en evidencia que, más allá de los errores y la falta de resultados, el equipo mantiene la intención de revertir la situación, asumiendo el reto de levantar el rendimiento y recuperar la confianza de su gente.

Publicidad