Genera ruido en Alajuelense: esto es lo que cobra Ángel Zaldívar mientras la afición lo critica por su rendimiento

A mediados de enero, Liga Deportiva Alajuelense paralizó el mercado de fichajes anunciando con bombos y platillos la contratación de Ángel Zaldívar. El delantero mexicano aterrizó en el Morera Soto etiquetado como el gran refuerzo estrella para potenciar la ofensiva del equipo de Óscar “Machillo” Ramírez, con el objetivo innegociable de ir a la caza del bicampeonato nacional.

Tras hacer su debut oficial en la jornada 3 frente al Club Sport Cartaginés, el atacante de 31 años se destapó dos partidos más tarde con un doblete ante Guadalupe FC. En ese momento, todo el entorno rojinegro pensó estar presenciando el comienzo de una avalancha goleadora… pero el idilio duró muy poco.

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La alarmante sequía de Ángel Zaldívar

Desde aquella visita al “Colleya” Fonseca, Zaldívar ha entrado en una sequía preocupante, marcando solo un gol en sus últimos 9 partidos disputados. Paralelamente, Alajuelense atraviesa un bajón colectivo que hoy lo tiene al borde de quedar fuera de la zona de clasificación en plena recta final del Torneo Clausura 2026.

Ante este panorama tan oscuro, la afición manuda ha perdido la paciencia. Las críticas desde la grada y las redes sociales apuntan sin piedad al ex jugador de las Chivas de Guadalajara, cuestionando su falta de peso en el área.

Ángel Zaldívar ha gritado tres goles desde su llegada al Morera Soto (LDA).

Y el malestar generalizado se enciende aún más cuando se pone la lupa sobre el esfuerzo económico que hizo el club: aunque Zaldívar llegó como agente libre tras rescindir su contrato con el FC Juárez de México, mantenerlo en la plantilla cuesta una verdadera fortuna.

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¿Cuánto cobra el delantero mexicano?

De acuerdo a lo que se pudo conocer desde el entorno manudo tras su firma a principios de año, el “Chelo” Zaldívar percibe un salario que ronda los $25,000 dólares mensuales.

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Para poner en perspectiva el esfuerzo financiero de la directiva, Zaldívar cobra más del doble de lo que ganan algunos referentes del camerino, como es el caso de Celso Borges (cuyo ingreso rondaría los $10,000 mensuales).

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En síntesis

Tras un inicio prometedor con un doblete, Zaldívar se apagó por completo y suma una racha negativa de solo un gol en 9 encuentros.

El mexicano percibe cerca de $25,000 mensuales , una cifra récord en el fútbol nacional.

, una cifra récord en el fútbol nacional. La directiva enfrenta fuertes críticas por apostar una fortuna en un refuerzo extranjero que, por ahora, aporta menos que los jugadores de la casa