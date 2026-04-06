Ángel Zaldívar no se guardó nada y le respondió a la afición de Alajuelense en medio de las críticas

Tras el empate 1-1 frente a Guadalupe, el descontento de la afición de la Liga Deportiva Alajuelense se hizo evidente tanto en los silbidos como en los reclamos desde las gradas. Entre las manifestaciones más repetidas destacó el grito de “pechos fríos”, una muestra clara de la molestia de los seguidores por el bajo nivel mostrado por el equipo.

En medio de este clima de críticas que rodea a Alajuelense, Ángel Zaldívar envió un mensaje a la afición rojinegra tras el descontento mostrado en casa. La Liga, vigente campeón nacional y tricampeón de Centroamérica, atraviesa una campaña irregular en el Clausura 2026, al punto de comprometer incluso su clasificación a las semifinales.

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¿Qué le respondió Ángel Zaldívar a la afición de Alajuelense tras las críticas?

Ángel Zaldívar respondió con un tono mesurado pero firme ante el malestar de la afición de Alajuelense, al reconocer que los seguidores tienen razones para estar molestos por los resultados del equipo.

“Como en todo equipo grande la exigencia es todos los días. Es entendible que la afición muestre su descontento, no se merecen estos resultados. Sabemos que en cuanto a actitud, a no dejar de luchar hasta el final eso está, el compromiso está, Más que nada está en los detalles, nos hemos partido dentro del campo y que hemos dejado la vida, eso está claro”, comentó Ángel Zaldívar ten zona mixta tras el empate ante Guadalupe.

El mexicano dijo que en el camerino estaban muy dolidos, porque consideran que ese duelo ante Guadalupe era para sacar los tres puntos, pero no lo hicieron.

“En cuanto a mí y a todo el equipo, hemos quedado a deber en esta etapa del torneo y nos queda cerrar con todo, que todavía nos quedan cuatro partidos. Tenemos que jugarlos hasta el final para poder buscar la calificación”, añadió Ángel Zaldívar.

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Lo que viene para Alajuelense en el cierre del torneo

Alajuelense encara la recta final del Clausura con 19 puntos en 14 partidos y con poco margen de error si quiere asegurar su lugar en las semifinales.

El equipo rojinegro deberá afrontar dos compromisos clave en los próximos días: primero visitará a Sporting y luego recibirá a Saprissa, en duelos que serán determinantes para definir su futuro en la competencia.

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Datos claves

Ángel Zaldívar reconoció el malestar de la afición de Alajuelense , aceptando que los seguidores tienen razones para estar inconformes con los resultados.

, aceptando que los seguidores tienen razones para estar inconformes con los resultados. El delantero defendió la actitud y el compromiso del equipo , asegurando que han luchado hasta el final y que “han dejado la vida dentro del campo” .

, asegurando que han luchado hasta el final y que . Zaldívar señaló que el problema está en los detalles, dejando claro que los errores puntuales han sido determinantes en el momento irregular del equipo.