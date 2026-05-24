Los detalles de la celebración del título 33 de Municipal con los aficionados

La fiesta ya está en marcha para Municipal. Tras imponerse por 1-2 a Xelajú MC en el estadio Mario Camposeco y cerrar la serie con un contundente 6-2 en el marcador global, los escarlatas conquistaron el Torneo Clausura 2026 y alcanzaron la histórica corona número 33, consolidándose como el club más ganador en la historia del fútbol guatemalteco.

ver también Municipal vs Comunicaciones: cómo queda la tabla histórica de títulos tras el campeonato rojo

La obtención del campeonato provocó una explosión de alegría entre miles de aficionados rojos que siguieron cada instante de la final. Después de varias temporadas de búsqueda y tras superar el golpe de dos finales consecutivas perdidas, Municipal volvió a tocar la gloria y recuperó el protagonismo que ha caracterizado a una de las instituciones más emblemáticas de Guatemala.

Con el pitazo final en Quetzaltenango, comenzó también la logística de los festejos. El plantel emprendió su regreso hacia la Ciudad de Guatemala durante la madrugada, acompañado por la ilusión de una afición que esperaba ansiosa la llegada de los nuevos monarcas nacionales. El presidente del club, Gerardo Villa, confirmó que el equipo viajaría directamente a la capital para compartir el título con sus seguidores.

Así será la celebración del título 33 de Municipal

La principal actividad de celebración está programada para este domingo a las 13:00 horas en el Estadio El Trébol. Allí, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes presentarán el trofeo ante la afición escarlata en un ambiente que promete estar repleto de cánticos, banderas, fuegos de celebración y emociones. Miles de seguidores de distintas generaciones se darán cita para rendir homenaje a un equipo que volvió a escribir una página dorada en su historia.

Posteriormente, la celebración continuará con una caravana por distintos sectores de la capital, donde los campeones compartirán la alegría con los aficionados que no puedan asistir al estadio. Aunque el recorrido oficial aún no ha sido revelado, la institución informó que en las próximas horas dará a conocer todos los detalles a través de sus canales oficiales para que los seguidores puedan acompañar el recorrido del campeón.

ver también Municipal campeón de Guatemala: resumen y goles del triunfo ante Xelajú para conquistar la copa 33

Más allá de un nuevo trofeo en las vitrinas, la conquista del título 33 representa un momento histórico para Municipal. La corona no solo rompe una racha sin campeonatos desde el Clausura 2024, sino que también le permite superar a Comunicaciones en la tabla histórica de campeones nacionales. Con la ciudad teñida de rojo y una afición entregada a la celebración, el club escarlata disfruta de una jornada que quedará grabada para siempre en la memoria de sus seguidores.

Publicidad