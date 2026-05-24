Municipal vs Comunicaciones: cómo queda la tabla histórica de títulos tras el campeonato rojo

Municipal volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol guatemalteco. El conjunto escarlata se proclamó campeón del Torneo Clausura 2026 tras superar a Xelajú MC en la Gran Final, alcanzando así su histórica corona número 33. La conquista tiene un significado especial para la institución roja, que no solo puso fin a una racha de dos finales consecutivas perdidas, sino que también recuperó el trono como el club más ganador del país.

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La celebración se vive con intensidad entre los aficionados ediles, conscientes de que este título marca un antes y un después en la rivalidad histórica con Comunicaciones. Hasta antes de esta conquista, ambos equipos compartían el liderato del palmarés nacional con 32 campeonatos, pero ahora Municipal toma ventaja y se instala en solitario en la cima del fútbol guatemalteco.

El camino hacia el campeonato fue el reflejo de una temporada sólida y consistente. Los dirigidos por Mario Acevedo finalizaron como líderes de la tabla acumulada, alcanzaron la final del Apertura 2025 y en el Clausura 2026 lograron completar la misión pendiente. La regularidad mostrada a lo largo del año terminó teniendo recompensa con un trofeo que fortalece aún más el legado del club.

Municipal lidera en solitario la tabla histórica de campeones de Guatemala

Con su título número 33, Municipal encabeza la clasificación histórica de campeonatos nacionales, seguido de cerca por Comunicaciones, que acumula 32 coronas. Más atrás aparece Aurora con 8 títulos, mientras que Xelajú MC suma 7 campeonatos y Antigua GFC cuenta con 6 conquistas. Estos equipos completan el grupo de instituciones más exitosas en la historia del balompié nacional.

La lista continúa con Guastatoya y Tipografía Nacional, ambos con 3 títulos, seguidos por Suchitepéquez y Cobán Imperial, que registran 2 campeonatos cada uno. Por su parte, Malacateco y Santa Lucía Cotzumalguapa también forman parte del selecto grupo de campeones nacionales con una corona en sus vitrinas.

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La última vez que Municipal había levantado un trofeo fue en el Clausura 2024, cuando bajo la dirección del argentino Sebastián Bini derrotó a Deportivo Mixco en la final. Dos años después, los escarlatas vuelven a celebrar y lo hacen con una conquista histórica. La copa 33 no solo amplía su legado, sino que también los consolida como el equipo más laureado de Guatemala, una posición que ahora defenderán con orgullo en los próximos torneos.

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