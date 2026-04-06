En Alajuelense toman una contundente decisión con el futuro de Joel Campbell en medio de las críticas: “Gracias por todo”

Alajuelense dejó pasar una ocasión inmejorable para acercarse a las semifinales del Torneo Clausura 2026, luego de empatar 1-1 en casa frente a Guadalupe.

Siendo un rival que marcha en la parte baja de la tabla, los rojinegros no lograron imponer condiciones y terminaron firmando un resultado que sabe a muy poco.

Uno de los señalados tras el partido fue Joel Campbell, quien regresó a la titularidad en el equipo de Machillo Ramírez, pero volvió a quedar en deuda con su rendimiento.

ver también De Costa Rica a Europa: Joel Campbell publica un contundente mensaje mientras define su futuro en Alajuelense

¿Cuál es la decisión que se tomó desde Alajuelense sobre Joel Campbell?

En la esquina rojinegra comienza a marcarse una tendencia clara desde la afición sobre el futuro de Joel Campbell, específicamente a través de una encuesta realizada en el canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica sobre Alajuelense.

Hasta el momento, los resultados reflejan una postura contundente: la opción “dejarlo ir, gracias por todo” lidera ampliamente con unos 1 mil votos, muy por encima de la alternativa de “renovarle” que tiene registros por encima de los 300 votos.

Votación en el canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica sobre Alajuelense

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Si usted también quiere opinar, puede sumarse a la votación en el canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica sobre Alajuelense y dejar su punto de vista sobre qué debería hacer la Liga con Campbell.

Joel Campbell y un cierre de ciclo que toma fuerza en Alajuelense

El panorama no luce alentador para Joel Campbell. Con su contrato vigente solo hasta junio y sin señales claras de una eventual renovación, su continuidad en Alajuelense está cada vez más en duda.

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Si a eso se le suma el bajo rendimiento que ha mostrado en los últimos meses, todo apunta a que su futuro con la camiseta rojinegra luce más incierto que nunca.

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Datos claves

La afición rojinegra se inclina claramente por la salida de Joel Campbell , con la opción “dejarlo ir” liderando ampliamente la encuesta.

, con la opción “dejarlo ir” liderando ampliamente la encuesta. El contrato del jugador finaliza en junio y no hay señales de renovación , lo que aumenta la incertidumbre sobre su continuidad.

, lo que aumenta la incertidumbre sobre su continuidad. Su bajo rendimiento reciente refuerza la idea de un posible cierre de ciclo en Alajuelense.