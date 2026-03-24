“Vuelve”: Alejandro Bran ya tiene fecha de regreso en Alajuelense tras el escándalo de indisciplina

Alejandro Bran estuvo involucrado, según lo reportado, en un incidente ocurrido el pasado jueves en el condominio donde vive, en el distrito Merced de San José. Lo sucedido durante la noche provocó malestar e incomodidad entre varios vecinos del lugar, al punto de que fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública para atender la situación.

Este episodio trajo consecuencias inmediatas para el futbolista, ya que Alajuelense decidió apartarlo del primer equipo como medida de castigo.

Además, la situación también tuvo repercusión en el ámbito internacional, pues Bran quedó fuera de la convocatoria de la Selección de Costa Rica para esta fecha FIFA. Sin embargo, a pesar de todo este panorama, Alejandro Bran ya tiene fecha de regreso.

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¿Cuándo regresa Alejandro Bran con Alajuelense tras el escándalo de indisciplina?

Alejandro Bran ya tendría definida su fecha de regreso en Alajuelense tras el escándalo de indisciplina que lo apartó del equipo, ya que, según reveló el periodista Josué Quesada en Teléfono Rojo, al futbolista le abrirían nuevamente las puertas una vez concluya la actual fecha FIFA.

“Me dicen que Alejandro Bran vuelve con Alajuelense después de la fecha FIFA”, comentó el periodista Josué Quesada. Aunque no se trata todavía de un anuncio oficial del club, la información apunta a que el volante retomaría su lugar en la dinámica rojinegra después de cumplir con el castigo impuesto.

Alejandro Bran – Alajuelense

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Esto significaría que luego de los amistosos de Costa Rica del 27 de marzo ante Jordania y el 31 de marzo ante Irán por fecha FIFA, Alejandro Bran estaría de vuelta con el primer equipo de Alajuelense para el partido del domingo 05 de abril como local ante Guadalupe, si así lo termina decidiendo el Machillo Ramírez.

Datos claves

Alejandro Bran regresaría a Alajuelense una vez finalice la actual fecha FIFA , luego del castigo que recibió por el escándalo de indisciplina.

, luego del castigo que recibió por el escándalo de indisciplina. La información fue revelada por el periodista J osué Quesada en Teléfono Rojo , aunque de momento no existe un anuncio oficial por parte del club.

, aunque de momento no existe un anuncio oficial por parte del club. Si se confirma esa versión, Bran estaría de vuelta para el partido del domingo 5 de abril ante Guadalupe, después de los amistosos de Costa Rica frente a Jordania e Irán.