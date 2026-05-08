Alajuelense lo contactó para reemplazar al Machillo Ramírez, pero desde el exterior también tocan a su puerta.

La participación del Municipal Liberia en el Torneo Clausura 2026 aún no ha concluido, pero el tremendo trabajo de su entrenador ya lo tiene en boca de todos. Tras haber logrado meter a los pamperos en dos semifinales consecutivas, José Saturnino Cardozo despertó el interés de varios equipos de cara a la próxima temporada.

El que más ruido está haciendo, lógicamente, es Liga Deportiva Alajuelense. En el Morera Soto tienen al paraguayo en carpeta como uno de los grandes candidatos para reemplazar a Óscar Ramírez en el banquillo. Pero, aunque la vitrina rojinegra es tentadora, está lejos de ser la única opción que maneja el “Diablo Mayor”.

ver también “Hay contactos”: Alajuelense avanza para cerrar la llegada de Saturnino Cardozo antes de lo previsto

Renovar en la Pampa o dar el salto a un grande

La primera opción sobre la mesa es quedarse en casa. El contrato de Cardozo en la Ciudad Blanca expira al finalizar la temporada, pero la directiva aurinegra no quiere soltarlo y está dispuesta a hacer un gran esfuerzo para convencerlo de dirigir el Apertura 2026.

No es ningún secreto que el DT se siente muy cómodo viviendo en Guanacaste, y la semana pasada su representante, Luis García, aseguró que ya habían llegado a un acuerdo económico con Liberia, dejando la firma en pausa hasta que concluya el campeonato.

Tweet placeholder

Sin embargo, la opción de Alajuelense toma cada vez más fuerza. Este viernes, el periodista Kevin Jiménez confirmó que el técnico de los Coyotes está en el centro del radar manudo y que las charlas están a punto de subir de tono.

Publicidad

Publicidad

“José Saturnino Cardozo es un candidato muy fuerte para ser el nuevo entrenador de LDA, nada hecho ni acordado pero sí es fuerte. En los próximos días se reunirán entre las partes. Hay otros candidatos en lista pero el paraguayo es fuerte y hay contactos entre las partes“, informó el especialista en fichajes a través de sus redes sociales.

Dos ofertas desde el exterior

Las otras dos opciones que maneja el estratega vienen desde el exterior. En la misma entrevista donde adelantó que la prioridad de Saturnino sería continuar en Liberia, su agente aseguró que también han recibido llamados desde su natal Paraguay y desde México, país donde es una leyenda absoluta tras su etapa como goleador del Toluca.

Publicidad

“La verdad es que tengo ofertas en Paraguay y México”, aseguró Luis García, aunque rápidamente añadió un mensaje tranquilizador para los ticos: “pero el profesor quiere estar en Costa Rica”.

Publicidad

ver también Kevin Jiménez adelanta la decisión de Ronald Matarrita sobre su futuro tras seis temporadas en Alajuelense: “Histórico”

Así las cosas, parece que la cuestión se definirá entre la comodidad del proyecto en Liberia y el enorme reto que significa reconstruir a Alajuelense, pero los clubes en el exterior se mantienen al tanto de lo que suceda en los próximos días por si el paraguayo decide cambiar de opinión.

Publicidad

En síntesis