Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Clásico Nacional

Los 7 jugadores de Alajuelense que más goles le convirtieron a Saprissa en clásicos

Estos son los máximos verdugos que tuvo Saprissa a lo largo de su historia en los clásicos contra Alajuelense.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
McDonald es el máximo anotador contra Saprissa.
© Prensa LDAMcDonald es el máximo anotador contra Saprissa.

La Liga Deportiva Alajuelense está abajo en el historial contra el Deportivo Saprissa, pero logró ganarle a los morados en 111 partidos. Es un importante número en el que hubo grandes goleadores que fueron verdugos de la S en los clásicos nacionales.

“Hay contactos”: Alajuelense avanza para cerrar la llegada de Saturnino Cardozo antes de lo previsto

ver también

“Hay contactos”: Alajuelense avanza para cerrar la llegada de Saturnino Cardozo antes de lo previsto

1- Jonathan McDonald: 17 goles a Saprissa

Si hablamos de tener a Saprissa como víctima favorita, hay que destacar en lo más alto a Jonathan McDonald. El delantero que actualmente pertenece a San Carlos es el máximo goleador de Alajuelense en la historia de los clásicos. Convirtió un total de 17 goles.

2- Errol Daniels: 12 goles

Errol Daniles junto a Jonathan McDonald, los dos máximos goleadores.

Errol Daniles junto a Jonathan McDonald, los dos máximos goleadores.

Retirado en 1973, el histórico delantero es el máximo goleador de la Liga en sus 106 años de vida (196 goles). En los clásicos contra Saprissa, alcanzó a convertir un total de 12 goles.

3- Juan Ulloa: 11 goles

Ulloa en sus comienzos con la Liga.

Ulloa en sus comienzos con la Liga.

Ulloa no tuvo tantos goles como Errol. Hizo 89 durante su etapa en Alajuelense, pero mantuvo una gran estadística contra Saprissa (11 en total) en los clásicos. Comenzó su etapa en 1955 y luego regresó en 1970 para culminar su carrera futbolística.

Publicidad
Preocupación en Alajuelense: los siete titulares que ya tienen vía libre para negociar con otros equipos tras la salida del Machillo Ramírez

ver también

Preocupación en Alajuelense: los siete titulares que ya tienen vía libre para negociar con otros equipos tras la salida del Machillo Ramírez

4- Álvaro Solano: 10 goles

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Álvaro Solano en los años 70.

Pasó prácticamente toda su carrera en Alajuelense. El mediocampista es recordado por su importancia en los clásicos. Considerado un ídolo liguista, le anotó 10 goles a Saprissa a lo largo de las 13 temporadas que fue parte de la Liga.

Publicidad

5-Rolando Fonseca: 10 goles

Fonseca grita gol con Alajuelense.

Fonseca grita gol con Alajuelense.

Uno de los goleadores más importantes de Centroamérica jugó para los dos equipos. Fonseca es el máximo anotador en la historia de los clásicos (19 goles en total) sumando sus números en ambos clubes. Jugando para Alajuelense, Rolo le marcó 10 a Saprissa.

Publicidad

6- Roy Saénz: 9 goles

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Saénz también se ubica entre los máximos goleadores de la institución manuda. Destacado por sus números, el delantero letal de los años 60 y 70 le hizo nueve tantos a Saprissa en los clásicos.

Publicidad

7- Josef Miso: 9 goles

Josef Miso en Alajuelense.

Josef Miso en Alajuelense.

Josef Miso es considerado como uno de los extranjeros más importantes de la historia de Alajuelense. El eslovaco es uno de los que foráneos que más daño le hizo a Saprissa. Llegó en 1995 y se fue en 2004. En ese período, le anotó nueve goles a los morados.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Benito Floro dejó de ser el entrenador de Alajuelense
Noticias

Benito Floro dejó de ser el entrenador de Alajuelense

Ganó 11 títulos en Saprissa y ahora llega a un rival directo de los morados
Deportivo Saprissa

Ganó 11 títulos en Saprissa y ahora llega a un rival directo de los morados

Saprissa juega para LDA: la inesperada condición para cerrar al nuevo DT manudo
Costa Rica

Saprissa juega para LDA: la inesperada condición para cerrar al nuevo DT manudo

Óscar Santis ya tiene reemplazante en Antigua GFC
Guatemala

Óscar Santis ya tiene reemplazante en Antigua GFC

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo