Los 7 jugadores de Alajuelense que más goles le convirtieron a Saprissa en clásicos

Estos son los máximos verdugos que tuvo Saprissa a lo largo de su historia en los clásicos contra Alajuelense.

La Liga Deportiva Alajuelense está abajo en el historial contra el Deportivo Saprissa, pero logró ganarle a los morados en 111 partidos. Es un importante número en el que hubo grandes goleadores que fueron verdugos de la S en los clásicos nacionales.

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1- Jonathan McDonald: 17 goles a Saprissa

Si hablamos de tener a Saprissa como víctima favorita, hay que destacar en lo más alto a Jonathan McDonald. El delantero que actualmente pertenece a San Carlos es el máximo goleador de Alajuelense en la historia de los clásicos. Convirtió un total de 17 goles.

2- Errol Daniels: 12 goles

Errol Daniles junto a Jonathan McDonald, los dos máximos goleadores.

Retirado en 1973, el histórico delantero es el máximo goleador de la Liga en sus 106 años de vida (196 goles). En los clásicos contra Saprissa, alcanzó a convertir un total de 12 goles.

3- Juan Ulloa: 11 goles

Ulloa en sus comienzos con la Liga.

Ulloa no tuvo tantos goles como Errol. Hizo 89 durante su etapa en Alajuelense, pero mantuvo una gran estadística contra Saprissa (11 en total) en los clásicos. Comenzó su etapa en 1955 y luego regresó en 1970 para culminar su carrera futbolística.

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4- Álvaro Solano: 10 goles

Álvaro Solano en los años 70.

Pasó prácticamente toda su carrera en Alajuelense. El mediocampista es recordado por su importancia en los clásicos. Considerado un ídolo liguista, le anotó 10 goles a Saprissa a lo largo de las 13 temporadas que fue parte de la Liga.

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5-Rolando Fonseca: 10 goles

Fonseca grita gol con Alajuelense.

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Uno de los goleadores más importantes de Centroamérica jugó para los dos equipos. Fonseca es el máximo anotador en la historia de los clásicos (19 goles en total) sumando sus números en ambos clubes. Jugando para Alajuelense, Rolo le marcó 10 a Saprissa.

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6- Roy Saénz: 9 goles

Saénz también se ubica entre los máximos goleadores de la institución manuda. Destacado por sus números, el delantero letal de los años 60 y 70 le hizo nueve tantos a Saprissa en los clásicos.

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7- Josef Miso: 9 goles

Josef Miso en Alajuelense.

Josef Miso es considerado como uno de los extranjeros más importantes de la historia de Alajuelense. El eslovaco es uno de los que foráneos que más daño le hizo a Saprissa. Llegó en 1995 y se fue en 2004. En ese período, le anotó nueve goles a los morados.