De frente a las cámaras: Jafet Soto dice lo que pocos se animan sobre Kenneth Vargas y las indisciplinas de Alajuelense

Tras conquistar un nuevo título con Herediano, Jafet Soto no se guardó nada para hablar sobre Kenneth Vargas. Descubre todo lo que dijo.

Jafet Soto, presidente de Herediano, habló sobre Kenneth Vargas, actual jugador de Alajuelense, luego de que su equipo se coronara campeón del Clausura 2026 ante Saprissa.

Kenneth Vargas ha sido tema de conversación por distintas situaciones fuera de la cancha y, tras un semestre complicado con Herediano, terminó dejando el club para incorporarse a la Liga Deportiva Alajuelense.

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¿Qué dijo Jafet Soto sobre Kenneth Vargas?

Jafet Soto fue claro al referirse al tema disciplinario de Kenneth Vargas y dejó entrever que ese es un aspecto que no está dispuesto a pasar por alto. El dirigente florense recalcó que la disciplina “no la negocia”, por lo que cualquier situación de ese tipo debe ser atendida con seriedad.

Jafet Soto – Herediano

“La disciplina es algo que yo no negocio, pero yo sí no la negocio; yo he visto a Kenneth, le tengo mucho aprecio, es un buen chamaco, y yo le dije a él que no tiene que hablar con el gerente o presidente, sino que puede hablar con el amigo de él que lo trajo a Heredia con 12 años, porque hay que ver qué pasa, y si hay que llamar la atención, me siento con la confianza de hacerlo”, comentó Jafet Soto sobre Kenneth Vargas en Teletica.

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Además, Soto señaló que Kenneth no logró adaptarse del todo durante su última etapa con Herediano, en parte por lesiones y por el contexto competitivo que vivía el equipo.

Sin embargo, consideró que este semestre puede ser importante para que el jugador vuelva a mostrar su mejor versión, especialmente con nuevos retos por delante tanto a nivel de club como de Selección.

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“Pienso que Kenneth ya va a ser Kenneth Vargas en este semestre porque él no se adaptó con nosotros, se lesionó, estábamos en eliminatoria y cuando empiezan su primera eliminatoria, se cuidan para ir a la Sele, priorizan la Sele, el Mundial se sentía cerca”, finalizó Jafet Soto.

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Datos claves

Jafet Soto aseguró que la disciplina “no la negocia” , dejando claro que cualquier acto de indisciplina dentro del equipo será tratado con firmeza.

, dejando claro que cualquier acto de indisciplina dentro del equipo será tratado con firmeza. El presidente de Herediano también destacó que mantiene una relación cercana y de confianza con Kenneth Vargas , a quien conoce desde que llegó al club con apenas 12 años.

, a quien conoce desde que llegó al club con apenas 12 años. Pese a las críticas alrededor del jugador, Soto le dio un respaldo importante al afirmar que le tiene mucho aprecio y confianza, además de mostrarse dispuesto a corregirlo si considera que es necesario.