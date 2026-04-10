Paulo Wanchope tuvo dos ciclos en el Club Sport Cartaginés. En el primero, estuvo apenas 10 partidos al frente del equipo en 2018. Luego, regresó en 2022 para tener una de sus mejores etapas como entrenador, cuando logró ser campeón del Torneo de Copa.

En esa planilla, hubo varias figuras con las que Chope no terminó su vínculo de la mejor manera. Uno fue Mauricio Montero, el otro es Marcel Hernández. El ex DT de Saprissa comentó que la relación entre ambos quedó de la peor manera por acciones del cubano.

“La relación con Marcel quedó mal porque es muy maleducado, yo quería que diera más de una forma educada, de la forma que se debe dar“, declaró Paulo Wanchope en una entrevista con Tigo Sports.

El ídolo de Herediano no quiso entrar en detalles acerca de la mala educación de Marcel Hernández. También lo comparó con una estrella del fútbol como Didier Drogba, delantero que supo triunfar en el Chelsea.

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“Al tema profesional, estoy hablando de Didier Drogba, estoy comparando un crack con otro crack en nuestro medio nacional y yo quería que diera más de una forma educada, de la forma que se debe dar. Marcel hoy es el goleador de Herediano y desde afuera yo siento que puede dar más“, comentó Chope.

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Además, enumeró las características que comparte, según su visión, con el exdelantero: “Tiene buen salto, pique corto, es técnico igual que Drogba, puede colaborar en presionar y colaborar. Por ende se va a potenciar más como una oportunidad de irse al exterior. Para no meterme en problemas con Marcel mejor me quedo callado y me quedo tranquilito, pero yo no soy así“.

Resumen

Paulo Wanchope afirmó en Tigo Sports que su relación con Marcel Hernández terminó mal.

afirmó en que su relación con terminó mal. El entrenador calificó al delantero como maleducado por su comportamiento dentro del equipo.

por su comportamiento dentro del equipo. Chope comparó las condiciones técnicas de Hernández con el exfutbolista marfileño Didier Drogba.