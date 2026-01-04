“Hay que sacar”: la limpieza de Machillo Ramírez sigue su curso mientras Alajuelense espera por los nuevos fichajes

Este domingo, en la previa del tradicional cuadrangular benéfico 90 Minutos por la Vida, el gerente deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense, Carlos Vela, se refirió al mercado de fichajes y dejó la sensación de que la depuración del plantel campeón podría estar lejos de haber terminado.

Luego de confirmar que el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez incorporará caras nuevas en las próximas semanas, el directivo mexicano fue sincero al explicar el escenario actual del club.

“Hay que sacar para traer”, dice Carlos Vela

“Mientras el mercado esté abierto hay posibilidades (de que haya salidas) que a veces no dependen tanto de nosotros. Hasta por temas de presupuesto hay que sacar para traer, y en ese sentido creo que se ha hecho algo de lo que teníamos que hacer”, se sinceró Vela.

La limpieza en Alajuelense podría profundizarse (LDA).

Lejos de dar por finalizado el ajuste del plantel, el gerente deportivo dejó abierta la puerta a más movimientos. “Está la ventana recién empezando, sí vamos a incorporar refuerzos, pero la posibilidad de que pueda haber alguna salida siempre está”, sentenció el gerente deportivo en declaraciones para Teletica.

Así va el mercado de la Liga

Hasta el momento, Alajuelense ya confirmó seis salidas en este mercado: el delantero Doryan Rodríguez fue cedido a préstamo por un año a Puntarenas FC; el guardameta Johnny Álvarez se desligó definitivamente del club; el lateral izquierdo John Paul Ruiz salió a préstamo a Municipal Liberia; Kenyel Michell fue vendido al Minnesota United de la MLS; Diego Campos no renovó su contrato y dejó la institución; y el asistente técnico Marcelo Sarvas partió rumbo a la MLS.

En contraste, hasta ahora solo se ha oficializado una llegada: la del atacante Kenneth Vargas, cedido a préstamo desde el Hearts de Escocia. Ese desbalance entre bajas y altas es el que mantenía inquieta a la hinchada rojinegra, incluso después de la obtención de la estrella 31.