Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Alajuelense

Pésimas noticias en Alajuelense: confirman qué le pasó a Washington Ortega tras salir lesionado

El portero uruguayo salió lesionado en el partido contra Sporting y encendió las alarmas en Alajuelense.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
Ortega podría ausentarse en la final de la Copa Centroamericana.
© Prensa Alajuelense - Rafael PachecoOrtega podría ausentarse en la final de la Copa Centroamericana.

La victoria de la Liga Deportiva Alajuelense por 2-0 frente a Sporting quedó opacada por lo que pasó en la segunda parte con Washington Ortega. El portero uruguayo se quedó tendido en el césped y tuvo que recibir ayuda para ser retirado del campo de juego.

En la Liga hay mucha preocupación por lo que se pueda confirmar en las próximas horas sobre Ortega. Sobre el minuto 70, el guardameta tuvo que salir en camilla, ya que no lo pudo hacer por sus propios medios, una imagen que generó incertidumbre.

“Ya firmó”: Machillo Ramírez tiene a su primer refuerzo en Alajuelense antes de que abra el mercado de fichajes

ver también

“Ya firmó”: Machillo Ramírez tiene a su primer refuerzo en Alajuelense antes de que abra el mercado de fichajes

La reacción de Washington Ortega, mientras era retirado en camilla, dejó en claro que lo que sufrió es una lesión que puede dejarlo fuera de la final de la Copa Centroamericana. Resulta difícil que esté, al menos, en el partido de ida, al menos, que se jugará este miércoles en el Morera Soto.

Washington Ortega tuvo que dejar el partido entre Alajuelense y Sporting, por una molestia. Rafael Pacheco.
Foto: Rafael Pacheco

¿Por qué Washington Ortega salió lesionado en Alajuelense?

El periodista Tomás Fonseca, confirmó en su cuenta de X, que las molestias físicas del portero parecen estar en el aducto izquierdo. Y explicó: “Al sacar sintió el ‘piedrazo’. Este tipo de lesiones son del 10% al 18% de las lesiones musculares y se producen por contracción excéntrica al frenar, girar o abrir las piernas (resbalón) o por golpe del balón”.

A tan solo unos días, los pronósticos parecen indicar que se ausentaría en los próximos partidos. Todo dependerá de cómo salgan los resultados de las pruebas médicas que se realizará en las próximas horas.

Publicidad

En conferencia de prensa, Machillo Ramírez se mostró con dudas sobre la lesión del portero: “Lastimosamente vemos lo de Washi, hay que mirar a ver qué pasa“. Sin embargo, valoró el ingreso de Bayron Mora: “Con la actitud y la serenidad que entra, da tranquilidad“.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El gesto de Creichel Pérez a la afición de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

El gesto de Creichel Pérez a la afición de Alajuelense

El grave error de Fredy Pérez que deja al borde de la eliminación a Comunicaciones
Guatemala

El grave error de Fredy Pérez que deja al borde de la eliminación a Comunicaciones

Adalberto Carrasquilla deja advertencia a los posibles rivales de Panamá en la Copa del Mundo del 2026
Panama

Adalberto Carrasquilla deja advertencia a los posibles rivales de Panamá en la Copa del Mundo del 2026

 Juan Barrera deja mensaje que conmociona a toda Nicaragua tras la Eliminatoria Mundialista
Nicaragua

 Juan Barrera deja mensaje que conmociona a toda Nicaragua tras la Eliminatoria Mundialista

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo