Pésimas noticias en Alajuelense: confirman qué le pasó a Washington Ortega tras salir lesionado

La victoria de la Liga Deportiva Alajuelense por 2-0 frente a Sporting quedó opacada por lo que pasó en la segunda parte con Washington Ortega. El portero uruguayo se quedó tendido en el césped y tuvo que recibir ayuda para ser retirado del campo de juego.

En la Liga hay mucha preocupación por lo que se pueda confirmar en las próximas horas sobre Ortega. Sobre el minuto 70, el guardameta tuvo que salir en camilla, ya que no lo pudo hacer por sus propios medios, una imagen que generó incertidumbre.

La reacción de Washington Ortega, mientras era retirado en camilla, dejó en claro que lo que sufrió es una lesión que puede dejarlo fuera de la final de la Copa Centroamericana. Resulta difícil que esté, al menos, en el partido de ida, al menos, que se jugará este miércoles en el Morera Soto.

Foto: Rafael Pacheco

¿Por qué Washington Ortega salió lesionado en Alajuelense?

El periodista Tomás Fonseca, confirmó en su cuenta de X, que las molestias físicas del portero parecen estar en el aducto izquierdo. Y explicó: “Al sacar sintió el ‘piedrazo’. Este tipo de lesiones son del 10% al 18% de las lesiones musculares y se producen por contracción excéntrica al frenar, girar o abrir las piernas (resbalón) o por golpe del balón”.

A tan solo unos días, los pronósticos parecen indicar que se ausentaría en los próximos partidos. Todo dependerá de cómo salgan los resultados de las pruebas médicas que se realizará en las próximas horas.

En conferencia de prensa, Machillo Ramírez se mostró con dudas sobre la lesión del portero: “Lastimosamente vemos lo de Washi, hay que mirar a ver qué pasa“. Sin embargo, valoró el ingreso de Bayron Mora: “Con la actitud y la serenidad que entra, da tranquilidad“.

