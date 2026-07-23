Este es el calendario completo de las cinco selecciones que representarán a Centroamérica en el Premundial Sub-20 de la Concacaf 2026.

El Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 contará con la participación de cinco selecciones de Centroamérica. Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador buscarán en México uno de los cuatro boletos disponibles para el Mundial de la categoría.

Publicidad

El torneo iniciará este viernes 24 de julio con el cruce entre ticos y chapines. La fase de grupos terminará el sábado 1 de agosto con otro duelo regional: hondureños frente a panameños. A continuación, repasamos el calendario completo de cada representante centroamericano.

¿Cuándo juega Costa Rica en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026?

Costa Rica integra el Grupo B junto a Guatemala, México y Antigua y Barbuda. Todos sus encuentros de la primera fase se disputarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Partidos de Costa Rica Sub-20

Guatemala vs. Costa Rica: viernes 24 de julio, a las 2:00 p.m.

viernes 24 de julio, a las 2:00 p.m. Costa Rica vs. México: lunes 27 de julio, a las 8:00 p.m.

lunes 27 de julio, a las 8:00 p.m. Costa Rica vs. Antigua y Barbuda: jueves 30 de julio, a las 4:00 p.m.

Costa Rica es la última selección de Centroamérica que ganó un Premundial. Fue en 2009, clasificando al Mundial de Egipto en el que hizo historia al conquistar el cuarto lugar. (Foto: Getty)

Publicidad

¿Cuándo juega Guatemala en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026?

Guatemala también forma parte del Grupo B. Su debut será ante Costa Rica, continuará frente a Antigua y Barbuda y cerrará la fase inicial contra México.

El seleccionado chapín disputará sus tres partidos en el Estadio Cuauhtémoc.

Partidos de Guatemala Sub-20

Guatemala vs. Costa Rica: viernes 24 de julio, a las 2:00 p.m.

viernes 24 de julio, a las 2:00 p.m. Antigua y Barbuda vs. Guatemala: lunes 27 de julio, a las 5:00 p.m.

lunes 27 de julio, a las 5:00 p.m. México vs. Guatemala: jueves 30 de julio, a las 7:00 p.m.

Publicidad

¿Cuándo juega Honduras en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026?

Honduras encabeza el Grupo C, que también está integrado por Panamá, Canadá y Jamaica. Los tres encuentros se jugarán en el Estadio Universitario BUAP de Puebla.

Partidos de Honduras Sub-20

Honduras vs. Jamaica: domingo 26 de julio, a las 7:00 p.m.

domingo 26 de julio, a las 7:00 p.m. Canadá vs. Honduras: miércoles 29 de julio, a las 7:00 p.m.

miércoles 29 de julio, a las 7:00 p.m. Honduras vs. Panamá: sábado 1º de agosto, a las 7:00 p.m.

Publicidad

¿Cuándo juega Panamá en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026?

Panamá comparte el Grupo C con Canadá, Jamaica y Honduras, en un esperado choque que podría definir la clasificación de ambas selecciones a los cuartos de final.

Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Universitario BUAP.

Partidos de Panamá Sub-20

Panamá vs. Canadá: domingo 26 de julio, a las 3:00 p.m.

domingo 26 de julio, a las 3:00 p.m. Jamaica vs. Panamá: miércoles 29 de julio, a las 3:00 p.m.

miércoles 29 de julio, a las 3:00 p.m. Honduras vs. Panamá: sábado 1º de agosto, a las 8:00 p.m.

Publicidad

¿Cuándo juega El Salvador en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026?

El Salvador integra el Grupo A junto a Estados Unidos, Cuba y Haití. Los tres encuentros se jugarán en el Estadio Universitario BUAP.

Partidos de El Salvador Sub-20

Cuba vs. El Salvador: sábado 25 de julio, a las 3:00 p.m.

sábado 25 de julio, a las 3:00 p.m. El Salvador vs. Estados Unidos: martes 28 de julio, a las 8:00 p.m.

martes 28 de julio, a las 8:00 p.m. El Salvador vs. Haití: viernes 31 de julio, a las 3:00 p.m.

Publicidad

ver también Dónde ver EN VIVO Costa Rica vs. Guatemala por el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026: hora, TV y streaming

¿Cómo clasifican Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador a los cuartos de final?

Las 12 selecciones participantes fueron repartidas en tres grupos de cuatro equipos. Después de las tres jornadas, avanzarán a los cuartos de final:

Los dos primeros de cada grupo.

de cada grupo. Los dos mejores terceros de la competencia.

Publicidad

Por lo tanto, ocho de los 12 participantes seguirán en carrera después de la primera fase. Los cuartos de final se disputarán el 4 y 5 de agosto.

Además de pasar en el torneo, los partidos de cuartos tendrán un premio decisivo: los cuatro ganadores clasificarán a las semifinales y asegurarán su boleto para la Copa Mundial Sub-20 de 2027, que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Y el campeón clasificará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Publicidad

Fechas de la fase final del Campeonato Sub-20 de Concacaf

Cuartos de final: martes 4 y miércoles 5 de agosto.

martes 4 y miércoles 5 de agosto. Semifinales: viernes 7 de agosto.

viernes 7 de agosto. Final: domingo 9 de agosto.

Las semifinales y la final se disputarán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, mientras que los cuatro encuentros de cuartos tendrán como sede el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.