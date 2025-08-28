“Esto es un engaño”: Machillo Ramírez pierde la paciencia y anuncia una decisión que lo cambia todo dentro de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense cumplió con el deber y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, tras vencer por la mínima diferencia al Antigua GFC de Guatemala en el estadio Alejandro Morera Soto.

El gol de Anthony Hernández, a los 83 minutos, bastó para firmar el pase en un partido que se desarrolló frente a un recinto rojinegro con poco público en las gradas.

Machillo Ramírez y el anuncio que sorprende a Alajuelense

Al finalizar el encuentro, el técnico Óscar “Machillo” Ramírez se mostró satisfecho con el esfuerzo de sus jugadores, pero sorprendió a todos en la sala de prensa al revelar una decisión que rompe con su sello de entrenador.

Es que el DT más ganador de la historia del club rojiengro, reconocido por estudiar a sus rivales de manera minuciosa, aseguró que no volverá a realizar análisis en video de los rivales.

“Ya les dije, yo no vuelvo a ver videos. Esto es un engaño, porque llego acá y me encuentro con un equipo pasador, un equipo que en transición les costaba y este no fue el partido que vimos ante Plaza Amador y Alianza. Nosotros estamos lidiando con la motivación de ser bicampeones”, disparó Ramírez, dando a entender que los equipos elevan su nivel cuando enfrentan al actual bicampeón regional.

¿Qué le hace falta al ataque manudo?

Además de este sorpresivo anuncio, el estratega manudo tocó otro de los puntos que más preocupa a la afición: la falta de contundencia en el área rival. “Se está llegando y se está trabajando. En algún momento se va a abrir un 2-0, un 3-0 y ahí va a ser otro tema, pero acordémonos que no están contemplando los cinco años que están acumulados“, explicó el técnico.

“Los muchachos, a los 10 minutos, ya los están silbando si hacen un mal pase, eso es parte de la carga que estamos llevando tiempo atrás. Son temas que a lo interno lo estamos tratando de manejar para que no nos compliquen”, añadió el entrenador manudo.

El León ya piensa en el Monstruo

Con la clasificación en el bolsillo, Alajuelense cambia el chip y se prepara para visitar el próximo sábado 30 de agosto la cas del Deportivo Saprissa en una nueva edición del clásico nacional.

El duelo se jugará a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) en Tibás, donde el equipo de Machillo tendrá una nueva oportunidad para demostrar que es un candidato serio a levantar el título del Apertura 2025.