Machillo Ramírez lo sabe y Xelajú va por todo: la sentencia que podría dejar a Alajuelense sin tricampeonato en la Copa Centroamericana

Alajuelense definirá un nuevo título como visitante y desde Xelajú tienen una gran registro en la final de la Copa Centroamericana.

Por Marcial Martínez

Machillo Ramírez al mando de Alajuelense
© AlajuelenseMachillo Ramírez al mando de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez sacó apenas un empate 1-1 frente a Xelajú en el duelo de ida por la final de la Copa Centroamericana 2025.

A pesar de fallar dos penales que pudieron cambiar el rumbo del partido, los manudos igualaron gracias al tanto de Ronaldo Cisneros, quien rescató el resultado para el equipo de Machillo Ramírez.

“Es duro”: Machillo Ramírez reconoce que tomará una fuerte decisión para Alajuelense en medio de la final de la Copa Centroamericana

"Es duro": Machillo Ramírez reconoce que tomará una fuerte decisión para Alajuelense en medio de la final de la Copa Centroamericana

¿Cuál es la sentencia desde Xelajú que podría dejar a Alajuelense sin tricampeonato en la Copa Centroamericana?

Desde Alajuelense se deberá tomar precauciones en la vuelta de la final de la Copa Centroamericana, ya que Xelajú llega fortalecido por un dato clave: no ha perdido en casa durante todo el torneo.

El equipo de Amarini Villatoro ha convertido su estadio en un verdadero fortín, y ahora buscará aprovechar ese impulso para cerrar la serie frente a su afición y levantar el título.

Xelajú en su cuenta oficial de X

Xelajú en su cuenta oficial de X

Los resultados de Xelajú como local en la Copa Centroamericana 2025

Xelajú llega a la final de vuelta con un sólido invicto como local en la Copa Centroamericana 2025, respaldado por un rendimiento de tres victorias y un empate en su estadio.

En casa superó con autoridad a Águila, Real Estelí y Sporting San Miguelito, además de igualar ante Real España en semifinales.

Xelajú 3-0 Águila | Fase de Grupos

Xelajú 4-1 Real Estelí | Fase de Grupos

Xelajú 2-0 Sporting San Miguelito | Cuartos de final

Xelajú 1-1 Real España | Semifinales

