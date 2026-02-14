Tomarán acciones legales: Marquense encontró a los responsables del virus que afectó a sus jugadores y esperan que se les aplique la ley

La Junta Directiva de Marquense rompió el silencio y dio a conocer los detalles sobre la bacteria que afectó a gran parte de su plantel, provocando una infección intestinal en ocho jugadores y un cuadro más delicado de salmonela en Marco Tulio Rodas, quien incluso tuvo que ser hospitalizado. La situación encendió las alarmas en el entorno del club occidental.

Según el comunicado oficial, tras las investigaciones preliminares se determinó que el brote pudo originarse por el consumo de alimentos en un restaurante de Suchitepéquez, previo y posterior al encuentro frente a Comunicaciones, correspondiente a la quinta jornada del campeonato. La coincidencia en tiempos y síntomas llevó a centrar la atención en ese punto.

Luego de evaluar a los futbolistas, el cuerpo médico detectó un cuadro clínico caracterizado por diarrea, fiebre, dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos y malestar general. Todos los afectados fueron sometidos a tratamiento inmediato para evitar complicaciones mayores y estabilizar su condición.

En el caso específico de Rodas, el diagnóstico de salmonela obligó a su hospitalización debido a complicaciones asociadas, aunque actualmente se encuentra bajo observación y evolucionando favorablemente. El club mantiene comunicación constante con el jugador y su familia.

La dirigencia considera que los alimentos consumidos podrían haber estado en condiciones inadecuadas, por lo que ya se iniciaron trámites legales y administrativos ante las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido y deducir responsabilidades. Marquense busca que el caso no quede impune y que se garantice la seguridad sanitaria.

En lo deportivo, el club confirmó que los jugadores afectados se encuentran estables y se trabaja contrarreloj para que puedan recuperarse y viajar a Quetzaltenango, donde enfrentarán a Xelajú. La prioridad es la salud del plantel, pero también mantener la competitividad en un momento crucial del torneo.