Ex Cartaginés que se hizo viral por su propuesta de matrimonio se separó tres días después y así lo anunció

El futbolista costarricense Derrikson Quirós quien defendió la camiseta de Cartaginés, actual jugador del Xelajú MC, causó sorpresa este miércoles por la noche tras anunciar en sus redes sociales que puso fin al compromiso con su pareja, Wendy Nicolle, apenas tres días después de haberlo hecho público.

La inesperada decisión generó múltiples reacciones entre aficionados y seguidores, quienes no tardaron en comentar el giro personal del atacante mientras continúa enfocado en su presente deportivo en Guatemala.

El romántico momento que se robó las miradas en el Mario Camposeco

Dicho momento se volvió tendencia cuando el futbolista costarricense sorprendió a todos al arrodillarse en plena cancha del Estadio Mario Camposeco, en Xelajú, para pedirle matrimonio a su pareja ante la mirada de aficionados y compañeros.

La escena, que ocurrió el domingo por la noche, fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente cuando ella aceptó la propuesta entre aplausos y emoción generalizada.

El mensaje de Derrikson Quirós tras confirmar la ruptura

Derrikson utilizó sus redes sociales para confirmar públicamente el fin de su compromiso, señalando que se trata de una situación personal difícil, pero que prefiere manejarla con respeto y madurez.

Quirós también dejó claro que no hablará mal de su expareja ni entrará en detalles, recalcando que fue una relación importante en su vida y agradeciendo el apoyo recibido en medio del momento.

“Sí, es cierto que mi relación (Compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez. Ahora estoy enfocado en mi carrera, en mi equipo y en seguir creciendo como persona. Agradezco el apoyo de la gente y espero que puedan respetar este momento“, afirmó el jugador.

