“Es un problema”: Rolando Fonseca dijo algo sobre Gabriel Badilla que nadie esperaba en Saprissa

Rolando Fonseca abordó recientemente uno de los tópicos que genera debate entre los aficionados de Deportivo Saprissa: las próximas camisetas que merecen ser colgadas en lo más alto del Estadio Ricardo Saprissa. Una práctica adoptada hace años por la institución para homenajear a sus grandes figuras.

El último en sumarse a este selecto grupo fue Christian Bolaños, cuyo dorsal número 2 además fue retirado. Su elástica ahora cuelga sobre la gradería este, cerca de las de otros ídolos como Evaristo Coronado, Walter “Paté” Centeno, Alonso Solís, Édgar Marín o Gabriel Badilla, el histórico ex defensor morado que falleció producto de un paro cardiorrespiratorio el 20 de noviembre de 2016.

En diálogo con el periodista José Pablo Alfaro, “Rolo”, una voz más que autorizada, puso en la palestra a tres candidatos, siendo el principal Mariano Torres: “Ha marcado una década de éxito. Tetracampeonatos, campeonatos de todo, ha logrado un montón y marcó una era. La (camisa) de Guzmán tiene que estar, la de Víctor Cordero tiene que estar… Lo que pasa es que ahora todas tienen que estar“, deslizó, abriendo el debate.

Fonseca cuestionó los parámetros de escogencia que se utilizan en Saprissa: “¿Cómo estás midiendo por leyenda? La calidad tiene que ir acompañada del éxito. ¿Leyenda por qué? No a cualquiera se le puede llamar leyenda“. Y ahí fue cuando puso de ejemplo al “Gladiador”, para sorpresa del saprissismo.

¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre Gabriel Badilla?

El máximo artillero en la historia de la Selección Nacional continuó desarrollando su punto con una fuerte crítica: “Aquí es por afines: ‘Es que usted me cae bien, es que la afición le canta muy bien a usted’, entonces ya es leyenda. ¿Qué dejó Gabriel Badilla para que sea una leyenda?“.

Alfaro le respondió que en ese caso, más bien, se trataba de un homenaje especial que le hizo el club a Badilla. Después de su fallecimiento, de hecho, Juan Carlos Rojas, expresidente de Saprissa, contó que uno de los sueños del zaguero era que colgaran su camiseta en La Cueva y se tomó la determinación institucional de hacerlo.

Pero Fonseca le retrucó: “¿Viste? Pero está la camisa. Entonces, como ya lo pusiste, tenés que poner a los demás. ¿Qué parámetro usás? Ese es un problema que se metió el que subió las camisas, no yo”. El exdelantero manifestó que uno de los grandes ausentes, en ese sentido, es el legendario portero Marco Rojas. Y aseveró también que no le gustaría ver su camisa en lo más alto de algún estadio: “Eso es una moda, marketing. No lo necesito”, cerró.

Gabriel Badilla sigue vivo en el corazón de cada saprissista. (Foto: Saprissa)

El legado de Gabriel Badilla en Saprissa

Gabriel Badilla se formó en Saprissa, donde debutó como profesional en 2001 y tuvo dos extensas etapas: la primera duró hasta el 2008 y la segunda, de 2011 al 2016, año en el que se retiró portando la cinta de capitán con once títulos en su haber.

8 campeonatos nacionales (se proclamó pentacampeón en 2008, frente a Alajuelense)

(se proclamó pentacampeón en 2008, frente a Alajuelense) 1 Copa de Campeones de la Concacaf (2005, siendo parte del histórico equipo que consiguió el tercer lugar en el Mundial de Clubes que albergó Japón ese año)

(2005, siendo parte del histórico equipo que consiguió el tercer lugar en el que albergó Japón ese año) 1 Copa Interclubes de la Uncaf

1 Torneo de Copa